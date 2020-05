Piscine fuori terra per un'estate ricca di divertimento e relax

La piscina tra gli svaghi è il più divertente e tutti vorrebbero averla nel proprio giardino. A volte a causa dello spazio limitato o di un budget non troppo generoso molti rinunciano.

Gli amanti dell'acqua, del sole e del relax casalingo non devono più disperare. L'alternativa ideale in grado di unire praticità e prezzi contenuti, è la piscina fuori terra. La soluzione semplice permette di divertirsi e rinfrescarsi proprio come in una piscina a tutti gli effetti.

Non sai quale modello potrebbe essere perfetto per il tuo giardino? Ti suggeriamo alcuni tipi che possono fare al caso tuo per un'estate in totale relax.

La piscina fuori terra rettangolare assicura un'estate extra-rinfrescante. Il telaio rigido ha una struttura metallica e offre la massima stabilità e sicurezza. La vasca adatta sia per il giardino che per il terrazzo, ha un rivestimento con tecnologia Super-Tough formata da tre strati di PVC, per assicurare il divertimento in piena sicurezza. Lo spessore della parete del rivestimento è 0,56 mm e quello della base è 0,50 mm. La piscina da giardino è indicata sia per i bambini e i loro giochi, sia per gli adulti che potranno godersi momenti di relax e pace. Disponibile in diverse misure, la piscina si adatta ad ogni terrazzo e ambiente.

Pro. La piscina è solida e non perde acqua.

Contro. Con il caldo i tubi si saldano alla plastica.

La piscina fiori terra è facile da montare e occupa poco spazio tanto da poter essere collocata sia in giardino che in terrazzo o in cortile. La scaletta esterna agevola l'entrata sia agli adulti che ai bambini. La piscina è progettata per assicurare una maggiore resistenza grazie al sistema Seal&Lock che evita la frizione tra parti metalliche e la creazione di ruggine nelle connessioni evitando anche il passaggio dell’acqua all’interno delle giunture della struttura. Il rivestimento in PVC in triplice strato Tritech permette resistenza e stabilità. Perfetta se installata su una superficie piana, assicura divertenti giornate in piscina grazie alla comoda pompa di scarico esterna.

Pro. La piscina è resistente e il supporto ben fatto.

Contro. Le istruzioni non sono molto chiare.

Se vogliamo creare una piccola Spa nel nostro giardino, la piscina fuori terra idromassaggio tonda è immancabile. La struttura comprende un sistema di produzione bolle grazie alle 120 prese d'aria sotto pressione, ideale per il relax nelle lunghe giornate estive. Facile da montare e utilizzare, il pratico pannello di controllo regola la temperatura dell'acqua dai 20° a 40°C per adattarsi ad ogni esigenza e avere un'esperienza Spa unica. Il materiale con tecnologia Super-Tough assicura resistenza e durata. Il pratico dispenser galleggiante è pensato per inserire piccole pastiglie di cloro o di ossigeno. Una volta finito l'utilizzo è possibile coprire la piscina con il telo completato di ganci di sicurezza. Se vogliamo portare la piscina sempre con noi, basta piegarla ed inserirla nella borsa in dotazione in poliestere completata da due comode maniglie.

Pro. La piscina è di qualità e il materiale robusto.

Contro. Per alcuni il motore è un po' rumoroso

Perfetta per tutta la famiglia, soprattutto se ci sono dei bambini, la piscina da giardino tonda è facile da montare. Basta scegliere una superficie piana, gonfiare l'anello superiore, riempire d'acqua la piscina e in pochi minuti e possibile fare un tuffo rinfrescante e rilassarsi nella vasca. Il materiale resistente al tempo e all'usura assicura lunghe ore di divertimento per tutta la famiglia. Per avere l'acqua sempre pulita e limpida, la pompa a filtro Flowclear creerà un ambiente sano e sicuro.

Pro. Facile da montare.

Contro. Bisogna posizionarla su un terreno piano

La piscina fuori terra composta da una pratica poltroncina è ideale per passare insieme lunghi pomeriggi all'insegna del gioco e del divertimento. Dotata di due camere d'aria ognuno con valvola combo, si gonfia e si richiude rapidamente. Il modello adatto per tutta la famiglia, ha una struttura trasparente che crea giochi di luce in giardino. I portabicchieri laterali sui bordi consentono di conservare comodamente bevande rinfrescanti per il totale relax durante le giornate estive. Il modello facilmente lavabile è resistente e dura nel tempo.

Pro. Spaziosa e il portabicchieri è utile.

Contro. Bisogna gonfiarla con una pompa elettrica.

La piscina tonda realizzata con anello portante gonfiabile, ha il sistema Easy set. Basta gonfiare l'anello della piscina e riempirla d'acqua. La struttura priva di parti metalliche rende facile il montaggio e lo smontaggio, occupando poco spazio. L'anello è dotato di un ampia valvola di sicurezza con tappino rinforzato che permette di gonfiarla velocemente sia con la pompa elettrica che manuale. Realizzata con triplice strato: due esterni in resistente PVC ed uno in poliestere, combinato ad una struttura laminata resiste ad ogni terreno. Disponibile in differenti misure, il filtro permette di avere acqua sempre pulita e priva di batteri.

Pro. Facile da montare.

Contro. La pompa del filtro non è semplice da montare.

