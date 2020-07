Sedia a sdraio per arredare e rilassarsi in giardino

Con l’estate sempre più vicina chi ha la fortuna di avere un giardino, non perde l’occasione di passare ogni momento libero all’aperto e godere in pieno delle miti temperature primaverili.

Per fare dello spazio esterno un piccolo angolo di paradiso gli arredi sono molto importanti. Sedie, tavoli e divani sono gli elementi indispensabili, ma all’appello non può mancare la sedia a sdraio.

Imbottite, in tela o alluminio le sedie a sdraio vengono spesso utilizzate in giardino, in cortile, in terrazzo, sul balcone o comunque all’aperto per prendere un po’ d’aria fresca o addirittura per prendere il sole e abbronzarsi quando non abbiamo la possibilità di andare a mare.

Se siete indecisi e volete acquistare la sedia a sdraio adatta al vostro giardino o alle vostre esigenze, ecco una serie di modelli che possono arredare gli spazi esterni.

Relax, sole e tranquillità sono le parole d’ordine quando si decide di passare del tempo in giardino, per rendere tutto questo possibile la poltrona giusta è fondamentale. Se siete alla ricerca di un pò di tempo da dedicare a voi stessi, non potete farvi sfuggire la sedia a sdraio imbottita. Il modello può essere usato come una comoda poltrona per leggere o chiacchierare, leggermente inclinata se ci vogliamo concedere qualche minuto di relax o può diventare una sdraio quando vogliamo prendere il sole o schiacciare un pisolino. Se abbiamo il giardino piccolo o una terrazza con poco spazio possiamo aprire e chiudere la sedia sdraio all’occorrenza. Il cuscino con la morbida imbottitura è perfetto per accoglierci e ospitarci. Il tessuto a stampa quadrettata abbinato alla struttura in legno, fa della sedia a sdraio un modello classico ma elegante perfetto per arredare le terrazze o il soggiorno.

Pro. La sedia a sdraio pieghevole è pensata per chi ha terrazzi o giardini di piccole dimensioni. Una volta chiusa occupa poco spazio e può essere conservata in armadi di piccole dimensioni.

Contro. La fodera non estraibile non permette di lavarla separatamente dall’imbottitura.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama arredare lo spazio esterno, oltre a divanetti e tavoli, non può mancare la poltrona. Ideale in giardino, il design semplice e compatto la rende perfetta anche per il terrazzo o un balcone abitabile. La struttura in legno è completata da un comodo cuscino imbottito con stampa a quadretti. Il tessuto e la fantasia lo rendono un arredo in grado di integrarsi sia agli spazi esterni sia a quelli interni caratterizzati da uno stile rustico. Reclinabile in quattro posizioni il modello si trasforma in una comoda poltrona o in una rilassante sdraio quando vogliamo concederci del tempo tutto per noi. La poltrona resistente è comoda da spostare se amiamo cambiare spesso la disposizione dei mobili.

Pro. La sedia a sdraio ha una struttura resistente, ma nello stesso tempo è maneggevole

Contro. La scelta del colore e della stampa deve essere fatta contattando direttamente il rivenditore

Scopri di più su Amazon

Avere poco spazio in terrazzo o in giardino, non vuol dire rinunciare al relax e agli arredi. Per questo la soluzione giusta per noi è un modello smart, in grado si occupare poco spazio, ma che non rinunci alla comodità. Il modello in alluminio è la soluzione che racchiude in sé tutte queste caratteristiche, adatta a chi non vuole rinunciare ad alcune ore da dedicare a sè stesso. La sedia a sdraio leggera e maneggevole è resistente e adatta a tutte le intemperie. Il rivestimento in PVC è impermeabile e si asciuga facilmente in caso di piogge improvvise. La seduta è arricchita da un comodo cuscino, inoltre il sistema a dondolo è pensato per chi vuole abbandonarsi al caldo e ai raggi del sole. Una volta finito di usarla non dobbiamo far altro che chiuderla e conservarla in un armadietto.

Scopri di più su Amazon

Rilassarsi a bordo piscina, prendere il sole in giardino o schiacciare un riposino all’aperto è indispensabile per ricaricarsi dopo una settimana di intenso lavoro. Con la sedia a sdraio reclinabile possiamo concederci una meritata pausa. La posizione inclinata a 127° è stata studiata in collaborazione con medici ed esperti per favorire la circolazione sanguigna e trarre il massimo del benessere. Il poggiatesta removibile garantisce inoltre un confort ottimale. Il rivestimento in batyline disponibile in diversi colori, dal blu, al beige, fino al giallo o rosso resiste ai raggi UV senza perdere la brillantezza. Il telaio dotato di sistema a clip elastometriche permette di regolare il rivestimento in base al nostro peso per avere un migliore supporto per la schiena. Facile da pulire, basta una semplice passata di spugna e avremo la sedia come nuova in pochi minuti.

Scopri di più su Amazon

Per chi ama il confort ma non rinuncia all’eleganza la sedia a sdraio in legno è la soluzione ideale da non lasciarsi sfuggire. Il modello fabbricato con legno di acacia di origine tropicale è resistente e duro. Trattato con olio protettivo può essere lasciata all’aperto anche in inverno senza correre il rischio di rovinarla. Il rivestimento impermeabile assicura la sedia anche contro piogge improvvise. Bastano pochi e semplici gesti e possiamo chiudere la sedia in un attimo, pronta per essere conservata. La marcia in più? Progetta ergonomicamente, la sdraio è arricchita da un poggiapiedi che ci permette il massimo del relax in ogni momento della giornata.

Scopri di più su Amazon

L'estate è sinonimo di abbronzatura e se non possiamo andare al mare, una soluzione è prendere il sole direttamente il giardino. Per farlo in totale comodità, la sdraio a lettino deve far parte degli arredi del giardino. La coppia realizzata in metallo verniciato color argento, è completata dal tessuto in poliestere nero adatto ad ogni ambiente. La sedia dotata di tettuccio parasole, ci ripara dai raggi del sole diretti, mentre la struttura regolabile in quattro posizioni è pensata per sistemare la sdraio in base alle proprie necessità. Facile da trasportare anche in spiaggia grazie ai manici di stoffa, si chiude facilmente e può essere conservata in ogni angolo della casa.

Pro. La sdraio è leggera, comoda e affidabile.

Contro. Per alcuni utenti chiudere la sedia non è semplice.

Scopri di più su Amazon

Per liberarsi dallo stress e trascorrere alcune ore rilassanti in terrazzo o giardino immersi nel verde è la soluzione ideale. Per farlo nel comfort totale, la sedia a sdraio ricopre un ruolo centrale. Il modello lounge per esterni è pensato per sedersi in piscina o al mare. La sedia permette di reclinarla senza sforzi grazie all'effetto gravità zero. Dotata di un telaio in acciaio leggero, ma robusto e verniciata a polvere, ha un sistema di supporto a doppio elastico tanto da riuscire a supportare fino a 136 kg. Il tessuto in textilene resiste alle intemperie, ma nello stesso tempo è traspirante e non trattiene il calore anche nelle giornate particolarmente calde. Il poggiatesta imbottito e i braccioli leggermente sagomati completano la sedia a sdraio pensata per regalare il massimo comfort.

Pro. Comoda e resistente.

Contro. I fermi laterali non bloccano bene la posizione.

Scopri di più su Amazon

Perfetta sia per l'interno che per l'esterno, questa sedia da pavimento è un'alternativa alle classiche sedie da giardino. Lo schienale reclinabile è regolabile fino a un angolo di 180 gradi, previene posture scorrette che potrebbero causare mal di schiena. Il fondo imbottito con schiuma PE e PU, la rendono ideale anche come sedia da ufficio o da yoga. Facile da montare, è estremamente stabile e può reggere fino a un massimo di 100 kg. Il design minimal la rende adatta ad ogni ambiente, disponibile in blu scuro e cognac o in cognac e beige riesce ad integrarsi con ogni stile. Facile da trasportare con i suoi 2.3 kg si lava facilmente con un po’ d’acqua o in lavatrice a 30°C.

Pro. Aiuta ad avere una buona postura.

Contro. Per alcuni utenti il rivestimento non è molto resistente.

Scopri di più su Amazon

Amare lo stile classico e senza tempo ci permette di arredare casa con uno stile vintage ma sempre attuale. Se vogliamo trasmettere la stessa sensazione anche in giardino, questa sedia a sdraio non può assolutamente mancare. Il modello caratterizzato dalla struttura in legno è reso attuale dal tessuto a fondo unico, ma arricchito da un comodo comodo poggiatesta con velcro che può essere rimosso in ogni momento, mentre il tessuto traspirante permette di rimanere freschi e asciutti anche durante le giornate più afose. La sedia a sdraio regolabile in tre posizioni, può essere chiusa facilmente e occupare poco spazio.

Pro. La struttura è robusta e resistente.

Contro. La seduta è un po' bassa.

Scopri di più su Amazon

Pensata per il mare, questa coppia di sedie può essere utilizzata anche in giardino o in terrazzo. Realizzata con tessuto textilene, resiste agli agenti atmosferici riesce a supportare fino a 110 kg. Dotata di un morbido cuscino poggiatesta e braccioli ergonomici più larghi in coincidenza del gomito è estremamente comoda. Lo schienale reclinabile a 180° permette di trasformare la sedia in un comodo lettino. La struttura in alluminio posta all'altezza del cuscino, sostiene la testa e dona equilibrio. Disponibile in grigio e beige, le spiaggine possono essere inserite in ogni tipo d'arredo.

Pro. Leggera da trasportare e occupa poco spazio.

Contro. Per alcuni utenti i braccioli sono un po' delicati.

Scopri di più su Amazon