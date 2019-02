Potenti e professionali, i tosaerba per un giardino in ordine

Con la primavera ormai alle porte, il giardino rifiorisce con fiori e colori. Per questo non vediamo l’ora di passare piacevoli pomeriggi riscaldati dal dolce sole primaverile. Per rimettere in ordine il giardino dopo il lungo abbandono invernale, la cosa più importante da fare è togliere tutta l’erbaccia in più. Per un risultato impeccabile, degno dei migliori professionisti, non dobbiamo far altro che scegliere il tagliaerba adatto alle nostre esigenze e metterci all’opera. Ecco una selezione dei migliori modelli perfetti per il fai da te.



1. Pratico e leggero: Tagliaerba elettrico

I giardini di grandi dimensioni anche se belli, sono difficili da mantenere in ordine. Grazie al tosaerba dal peso ridotto, il lavoro diventerà semplice e veloce. Dotato di un motore a 1200 Watt riesce a tagliare in modo semplice e rapido anche l’erba più alta e fitta. Facile da guidare, con la regolazione del taglio a tre livelli potrete decidere l’altezza che volete. Per avere un giardino impeccabile e liberarsi dalle erbacce anche vicino ai bordi del muro, il tosaerba è la scelta perfetta. Basta scegliere i pettini con lunghezza maggiorata e in un attimo siepi e aule saranno rifinite alla perfezione.

2. Per avere un giardino impeccabile: Tagliaerba a tre altezze

Se vogliamo avere un giardino impeccabile in ogni zona, i tosaerba con tre altezze di taglio è indispensabile. Dotato di un motore ad induzione di 100 Watt è in grado di ricoprire vaste superfici in poco tempo e con un risultato degno dei migliori giardinieri. Non ci resa che scegliere la nostra altezza preferita, 30, 40 o 60 mm e metterci al lavoro. Dotato di un grande cesto di plastica, gli scarti saranno raccolti senza lasciare tracce dietro di noi.

3. Per accontentare tutte le esigenze: Tagliaerba multifunzionale

Compatto ed ergonomico può essere usato in tutti i contesti, anche su terreni particolarmente scoscesi. Dotato di un manico telescopico, è possibile regolarlo in base all’altezza desiderata e al peso, per ridurre al minimo lo sforzo. Oltre a rasare l’erba in base all’altezza desiderata, grazie alla ruota di supporto è possibile rifinire facilmente il bordo delle aiuole e mettere a punto ogni dettaglio. Piccolo e compatto può essere conservato facilmente anche quando lo spazio è ridotto.

4. Per un risultato professionale: Tagliaerba ergonomico

Gli amanti del fai da te, che non rinunciano ad un risultato professionale, non possono fare a meno di questo tagliaerba. Il motore potente e la lama ben sfilata permettono di affrontare anche i giardini più trascurati. L’erba alta e le radici più robuste vengono via con una semplice passata. La regolazione in altezza con levetta laterale ci permette di decidere lo spessore dell’erba in base alle nostre esigenze. Una volta finito possiamo chiudere e conservare il tosaerba nel sacco in dotazione.

5. Sicuro ed efficiente: Tagliaerba con doppio interruttore di sicurezza

Se abbiamo in casa bambini, non possiamo fare a meno del tosaerba con doppio interruttore di sicurezza. In questo modo posiamo usarlo in totale sicurezza senza alcun rischio per noi e per chi ci circonda. Dotato di ruote di grandi dimensioni, riesce ad affrontare in terreni più difficili e l’erba più intensa. Con il cestino di raccolta grande e capiente, possiamo tagliare l’erba anche su giardini di grandi dimensioni senza essere costretti a svuotarlo continuamente.

