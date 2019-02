Tagliasiepe elettrico, per un giardino bello e curato ad un prezzo super conveniente

Con la primavera ormai alle porte è ora di occuparci del giardino che a causa del freddo e dell'inverno abbiamo un pò tralasciato. La prima cosa da fare è dedicarci alle siepi. Pur essendo un elemento decorativo molto importante per riempire gli spazi vuoti e distribuire le aree dei viali, sono anche molto impegnative. La manutenzione non è semplice, i rami piccoli e spessi o il fogliame sono difficili da tagliare e il ritocco a mano non è la soluzione più rapida. Per avere un risultato perfetto e piacevole, in nostro aiuto arrivano i tagliasiepe elettrici. Spesso costosi o troppo grandi, rinunciamo ad acquistarli. Abbiamo selezionato per voi i migliori tagliasiepe pratici ed efficaci ad un prezzo super conveniente.

1. Per un risultato preciso e rapido: Tagliasiepe doppia lama

Avere il giardino sempre in ordine è il sogno di tutti, ma non sempre abbiamo tempo per dedicarci alla sua manutenzione. Con questo tagliasiepe a doppia lama, avremo un risultato perfetto in poco tempo. La lama da 60 cm è molto spessa e rapida. Grazie alla struttura a doppia azione, possiamo curare il verde del giardino in pochi minuti ed avere un risultato sorprendente. Il doppio interruttore di avviamento ci permette di azionare il tagliasiepe in modo semplice e sicuro. La doppia impugnatura ergonomica è stata progettata per essere maneggevole e pratica, ideale per lavori di precisione che portano via poco tempo. Per chi è alle prime armi con il giardinaggio, il modello caratterizzato da un'ampia guardia di protezione è sicuro e mette al riparo da rischi.

Scopri di più su Amazon a 84,16€ con uno sconto del 23%

2. Pratico e affidabile: Tagliasiepe con doppia impugnatura

Il tagliasiepe elettrico pratico e affidabile è l'accessorio ideale per la manutenzione di siepi, arbusti e cespugli. Grazie all'impugnatura supplementare e al peso ridotto può essere usato facilmente. La doppia impugnatura ergonomica, infatti, rende il lavoro rapido e facile. Le lame in acciaio con taglio a laser diamantato, si muovono in senso opposto l'una rispetto all'altra, per un risultato eccellente e preciso. Il macchinario robusto e resistente ai segni del tempo, è anche sicuro. L'interruttore a due mani, il paramano e il coprilama in alluminio, assicurano un elevato grado di sicurezza.

Scopri di più su Amazon a 39,40€ con uno sconto del 21%

3. Per le siepi di grandi dimensioni: Tagliasiepe verticale

Se in giardino abbiamo siepi di grandi dimensioni, questo apparecchio è la scelta perfetta per avere un risultato eccellente. L'impugnatura supplementare può essere regolata facilmente a seconda delle esigenze. Quella posteriore può essere girata e adattata ad ogni situazione, per realizzare tagli difficili, ma precisi sia in verticale che in orizzontale. Per avere il massimo del risultato, il tagliasiepe verticale ha un raggio d'azione ampio e può essere inclinato assicurando condizioni di lavoro pratiche e sicure. Dotato di cinghia di trasporto l'apparecchio da giardino può essere usato per un lungo periodo e trasportato facilmente.

Scopri di più su Amazon a 95,00€ con uno sconto del 5%

4. Per le piccole manutenzioni: Tagliasiepe a batteria

Per gli amanti della precisione e di un risultato perfetto, il tagliasiepe a batteria è la soluzione da non farsi sfuggire. Dotato di lame e forbici intercambiabili, bastano pochi semplici gesti e abbiamo un apparecchio pensato per tagliare o per sfoltire i cespugli o il prato. Con l'impugnatura ergonomica e la doppia accensione potremo maneggiare l'apparecchio in totale sicurezza senza correre alcun rischio.

Scopri di più su Amazon a 35,48€ con uno sconto dell 11%

5. Sicuro e leggero: Tagliasiepe con coprilama

Il tagliasiepe dal design lineare e semplice è superleggero e maneggevole. Dotato di impugnatura posteriore rotante, l'apparecchio assicura un risultato perfetto senza sbavature da diverse angolazioni. Le lame in acciaio tagliate con il laser e affilate a diamante garantiscono un risultato eccellente sia sulle grandi superfici, sia sui rami di piccole dimensioni. Dotato di coprilama e impugnatura ergonomica, l'apparecchio è estremamente sicuro anche quando non è in funzione.

Scopri di più su Amazon a 93,77€