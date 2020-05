Zanzariere elettriche, come avere una casa sicura e libera dai fastidiosi insetti

Un ronzio fastidioso e un prurito insistente: le zanzare sono uno degli svantaggi dell’estate e sono sempre in agguato con le loro punture.

Il problema diventa più complicato quando si trascorrono serate all’aperto e si organizzano grigliate con gli amici. Anche in casa non si è al sicuro. La notte può diventare insonne se uno di questi insetti comincia a ronzare nell’orecchio.

Anche se in casa ci sono le zanzariere magnetiche, a volte risultano insufficienti. Per questo motivo bisogna ricorrere a metodi e strumenti più incisivi.

Le zanzariere elettriche sono la soluzione ideale per mettersi al riparo da questi fastidiosi insetti soprattutto se in casa ci sono bambini. Racchette, lampade o aspiratori, i modelli sono davvero tanti. Vediamo nel dettaglio quali sono le loro caratteristiche e come usarli al meglio.

La presenza delle zanzare può essere un problema se in casa ci sono bambini. Per eliminarle in modo sicuro e definitivo, nel pieno rispetto dell'ambiente, il prodotto ideale è la lampada a Led non radioattiva. Gli insetti attirati dalla luce vengono catturati. La rete a imbuto tra la scatola e la ventola, previene la fuga delle zanzare che rimangono intrappolate. Facile da usare, basta collegarla ed in un attimo sarà in funzione. Una volta scarica è possibile connetterla ad una porta usb e in poche ore sarà pronta. Realizzata in materiale di alta qualità, sicura e durevole da usare, ha un design semplice ed elegante perfetto in ogni stanza della casa. Efficace e silenziosa può essere usata anche di notte con un basso consumo energetico grazie alla lampada a led.

Scopri di più su Amazon a 14,99€

Le zanzare sono un problema sia quando si è all'interno dell'abitazione, sia quando si decide di trascorrere la serata in giardino o terrazzo. Con questo antizanzare è possibile liberarsi dei fastidiosi insetti in ogni angolo della casa. Dalla cucina, alla camera da letto fino al balcone, basta collegarlo ad un pc, ad un power banck o a qualsiasi dispositivo dotato di porta usb e potremo goderci la serata in totale relax senza l'incubo delle zanzare o delle punture. La luce calda attira gli insetti che vengono risucchiati dal vortice, ma è perfetta anche come luce notturna per illuminare gli ambienti. Non resta che accendere la zanzariera elettrica 2-3 ore prima di dormire e farete sogni sereni.

Pro. La lampada è efficiente.

Contro. Per alcuni utenti è un po' rumorosa.

Scopri di più a 19,99€

Nelle case di piccole dimensioni ogni centimetro è importante per avere una zona di design e funzionale. Per questo anche il repellente elettrico contro le zanzare deve rispettare queste caratteristiche. L'apparecchio piccolo e adatto ad ogni stile è la soluzione ideale. L'insetticida elettrico con motore, uccide le zanzare e qualsiasi piccolo insetto. Ideale anche come lampada da campeggio, riesce ad illuminare gli ambienti di medie dimensioni e grazie alla sua forma compatta, può essere inserita facilmente all'interno di uno zaino. La lampada può essere pulita direttamente con l'acqua, senza immergere lo zapper in acqua per molto tempo. Dotata di batteria ricaricabile, il modello con 2200 mAh garantisce una lunga durata della batteria fino a 20 ore di luce continua, con una carica completa di 3 ore. Il cavo USB permette di collegarla ad ogni supporto elettrico.

Pro. Riesce ad illuminare la tenda e a proteggere dalle zanzare.

Contro. Per alcuni è un po' piccola.

Scopri di più su Amazon a 21,99€

Ideale per il campeggio o il giardino, la lampada a lanterna, vi libera facilmente dal problema delle zanzare. La diffusione della luce viola a 360° attira le zanzare che non hanno scampo e rimangono intrappolate con la scossa elettrica. La lampada portatile piccola e leggera può essere trasportata facilmente da un ambiente all'altro, il gancio poi permette di appenderla dove volete. Adatta a tutti i tipi di clima, resiste alle intemperie e alla pioggia, garantendo il massimo della sicurezza se in casa ci sono bambini. Dotata di illuminazione d'emergenza multipla, l'anti zanzara con led a luce morbida si trasforma in una pratica luce notturna per illuminare la tenda o l'esterno della casa. La ricarica usb, semplice e veloce permette di caricarla in qualsiasi momento e ovunque, eliminando il fastidio dell'acquisto e del trasporto delle batterie. Basta un po' d'acqua, un pennello e in poco avrete l'antizanzara pulito e come nuovo.

Pro. Comoda e portatile.

Contro. Funziona bene se nella stanza non ci sono altre fonti di luce.

Scopri di più su Amazon

Se preferite un apparecchio da usare all'occorrenza e da portare sempre con voi, la racchetta elettrica è quello che state cercando. L'antizanzare con la superficie netta e una striscia di acciaio inossidabile, è dotata di una tensione inter-elettrodica di 1500-2000 V, che produce una forte scossa elettrica. La trappola luminosa a Led attira le zanzare di notte per permettervi di eliminarle in un attimo e in totale sicurezza. L'impugnatura ergonomica e l'interruttore di protezione mettono al riparo da eventuali incidenti, soprattutto se in casa ci sono bambini.

Pro. La racchetta è efficace contro le zanzare.

Contro. Gli utenti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su amazon a 21,61€

La lampada è progettata con una ventola di aspirazione e una sorgente luminosa LED realizzate per attirare le zanzare e aspirarle nella scatola della lampada. Il funzionamento senza pesticidi o spray nocivi permette di sbarazzarsi delle zanzare senza agenti pericolosi che non possono essere usati nelle cucine o nelle camere dei più piccoli. Ideale per uso interno ed esterno, come casa, ufficio, giardino l'antizanzare può essere azionato anche di notte perchè non produce alcun suono. Una volta terminato l'utilizzo si spegne automaticamente per evitare inutili sprechi e si riattiva in caso di necessità. La grande capacità della scatola di immagazzinaggio la rende facile da pulire e permette di smaltire le zanzare morte con semplicità.

Scopri di più su Amazon a 35,99€