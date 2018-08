Il giardino si trasforma in un angolo di paradiso con le candele giuste

Questa è la stagione perfetta per riunirsi in giardino e organizzare una cena o un aperitivo con gli amici all’aperto. Per far diventare la serata indimenticabile oltre al buon cibo e al buon vino è importante creare la giusta atmosfera. La zona relax allestita come se fosse un salotto ha bisogno dell’illuminazione più adatta. Un ottimo modo per ricreare un ambiente suggestivo è quello di inserire le candele. Grazie alla luce soffusa e rilassante permettono di stare all’aperto anche nelle ore serali. Vediamo insieme le candele più accattivanti da poter usare nel giardino!



1. Yankee Candle

La dolcezza della vaniglia e dello zucchero di canna si sposa alla perfezione con l’energico tocco agrumato del lime, per una fragranza dolce e rinfrescante adatta ad inebriarci nelle sere d’estate. L’elegante giara trasparente regala un tocco di eleganza e di design perfetto per ogni giardino.

2. La Jolie Muse

Quante volte è capitato che una piacevole serata all’aperto è stata rovinata dalle zanzare? Per continuare a godere della bellezza del tramonto in tutta sicurezza, la soluzione è la candela alla citronella arricchita da deliziose note agrumate. L’elegante contenitore in stile Van Gogh diventa un raffinato elemento d’arredo.

3. KitchenGynti

Il set candele realizzate in cera di soia sono contraddistinte da quattro inebrianti fragranze. Dal delicato aroma di rosa e lavanda si passa alla fresca essenza dell’albero del te fino all’energizzante menta piperita, per un percorso sensoriale avvolgente. I contenitori dallo stile elegante e raffinato si trasformano in un elemento decorativo glamour.

4. Livingabc

Le quattro fragranze, lavanda, lilla, loto e rosa si combinano alla perfezione tra di loro per creare un ambiente rilassato. Le candele in cera di soia sono totalmente naturali. I disegni etnici si integrano anche negli ambienti più moderni.

5. Lights4fun

Per chi ha bambini o animali in casa e non vuole correre il rischio di incorrere in incidenti il trio di lanterne a led è perfetto. L’aspetto tradizionale si abbina alla tecnologia moderna. La candela offre una luce calda riproducendo il classico tremolio di una vera fiamma ideale per creare l’atmosfera perfetta. L’intaglio a stella nella parte superiore crea affascinanti giochi di luce e ombre.

