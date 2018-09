Diffusori di oli essenziali, rilassanti ed efficienti

Con l'arrivo della stagione fredda e delle basse temperatura, non sempre è possibile far arieggiare le stanza. Per rimuovere i cattivi odori, riempiendo gli ambienti con una gradevole fragranza, la soluzione è usare un diffusore d'aroma. Il profumatore dona ad ogni ambiente un tocco d'atmosfera per rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro. Elettrico, a batteria o a ultrasuoni le tipologie di profumatori sono davvero tanti. Vi presentiamo una piccola guida dei modelli perfetti per migliorare la salute fisica e mentale.

1. Neloodony

Per aiutare a migliorare la qualità del sonno e accompagnarvi verso sogni profondi, questo profumatore per ambiente è perfetto. Il diffusore di oli essenziali con venature in legno può contenere fino a 450ml di acqua spegnendosi automaticamente quando finisce. Utilizzando la tecnologia ad ultrasuoni, questo diffusore di oli essenziali lavora in maniera incredibilmente silenziosa. Disponibile in 8 colori diversi la luce soffusa crea un'atmosfera romantica e rilassante.

2. InnooTech

Adatto in ufficio, soggiorno, camera da letto o stanza per bambini, il diffusore per ambiente è dotato di Led in 7 colori differenti che contribuiscono a creare un ambiente rilassato. Il profumatore di notte diventa una pratica luce notte per avere la camera sempre illuminata. Dotato di differenti profumazioni, è possibile scegliere quella che fa al caso nostro, per avere un'esperienza unica.

3. Aiho

Il legno contribuisce a donare agli ambienti un aspetto più naturale e di design. Basta inserire l'olio essenziale e avremo un ambiente umidificato anche durante l'inverno, quando i riscaldamenti tendono a far seccare l'aria. Il profumatore si spegne automaticamente una volta finita l'acqua, per vivere in totale sicurezza. I vari colori a disposizione creano un ambiente calmo e tranquillo migliorando l'umore.

4. Luscreal

Il diffusore di oli essenziali può essere utilizzato sia come diffusore che come umidificatore. Oltre a creare un ambiente rilassato filtra e purifica l'aria, riducendo la presenza di batteri che possono mettere in pericolo la salute. Il profumatore grazie alle diverse luci colorate a Led è perfetto per la cromoterapia e per avere un ambiente ideale anche durante la notte.

5. Tenswal

Il design elegante e raffinato, consentono all'umidificatore di integrarsi perfettamente in soggiorno, ufficio o nella camera dei più piccoli. Basta premere un pulsante e potrai scegliere la colorazione preferita tra le 7 disponibili. Gli umidificatori si spengono automaticamente con un segnale acustico quando l'acqua finisce aumentando la sicurezza e l'efficienza energetica, per rilassarsi senza pensare a nulla.

