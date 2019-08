Faretti da esterno, per creare la giusta atmosfera in giardino

Il nostro giardino, è il luogo della casa in cui possiamo rilassarci, organizzare cene romantiche o grigliate con gli amici, per questo dobbiamo dargli le giuste attenzioni e renderlo accogliente.

Oltre ad innaffiarlo e a tagliare l'erba, tra le piccole attenzioni che ne fanno un luogo sicuro e bello da vivere, dobbiamo pensare all'estetica anche attraverso una buona illuminazione.

Per godere in pieno del relax sul divano o sul dondolo o organizzare una festa in giardino anche dopo il tramonto l'illuminazione è fondamentale.

Le idee sono tante si va dalle lampade a parete, alle candele fino alle catene luminose, anche se belle possono risultare ingombranti. Chi ha poco spazio ed è alla ricerca di un'illuminazione efficace ma discreta, i faretti sono ideali. Piccoli e ed efficienti sono in grado di regalare la giusta atmosfera ad ogni giardino. Vediamo i migliori modelli per illuminare l'esterno.

Quando si decide di illuminare un giardino, non bisogna pensare solo a renderlo efficiente ed accogliente, ma anche al costo in bolletta che questo comporta. Per avere la giusta illuminazione e nello stesso tempo non avere spese eccessive, la soluzione ideale è questo set di faretti solari. Le quattro luci hanno 8 led a luce gialla che non abbaglia o disperde l'illuminazione verso l'alto. I faretti sono estremamente sicuri sia per gli adulti che per i bambini, perchè non producono calore, energia infrarossa ed ultravioletta, quindi non solo non si surriscaldano, ma non attirano gli insetti. Dotate di un sensore di luminosità integrato, si accendono automaticamente durante la sera e si spengono da sole durante le prime luci del giorno. Il design essenziale e discreto, permette alle luci di essere inserite all'interno del terreno in modo semplice e veloce. Pensate per rispettare l'ambiente e ridurre le spese elettriche, i piccoli pannelli fotovoltaici sfruttano l’energia solare.

Pro. Facili da montare, non hanno bisogno di collegamenti elettrici.

Contro. Il fascio di luce è un po' debole.

Scopri di più su Amazon a 22,99€

Il giardino anche se bello, oltre a regalarci momenti di relax, è anche la parte della casa più umida, per questo quando scegliamo gli arredi o gli apparecchi per l'illuminazione dobbiamo prestare particolare attenzione. Questi faretti sono realizzati per esprimere il massimo dell'efficienza in ogni condizione atmosferica. Il modello pensato per l'immersione temporanea, è perfetto per illuminare sentieri o vialetti in cui transitano le auto. Realizzati in acciaio inox di alta qualità, resistono anche al passaggio delle vetture. Facili da installare sono dotati di illuminazione istantanea per creare subito la giusta atmosfera.

Pro. Belli esteticamente, offrono la giusta illuminazione.

Contro. La base sembra un po' delicata.

Scopri di più su Amazon a 33,81€ con uno sconto del 25%

Se siete alla ricerca della giusta illuminazione per il vostro giardino, senza veder lievitare i costi in bolletta, questi faretti fanno al caso vostro. Il set di dieci luci a led appartiene alla classe energetica A+, per un'illuminazione efficace con costi contenuti. Dotati di luce bianca calda e opaca creano la giusta atmosfera senza il fastidioso effetto puntinato. Facili da installare in qualsiasi punto del giardino, non hanno bisogno di fori o particolari attrezzature. Realizzati in acciaio inox sono resistenti a qualsiasi condizione atmosferica e terreno, anche quello più umido.

Pro. Possono essere installati tutti insieme o solo in parte, in modo semplice e veloce.

Contro. Hanno una dimensione ridotta.

Scopri di più su Amazon a 39,99€

La sicurezza non è importante solo in giardino, ma anche nel resto dell'appartamento. Quindi se siete alla ricerca di una soluzione ideale sia per l'esterno che per l'interno, questi faretti fanno al caso vostro. Realizzati in alluminio pressofuso, l'illuminazione a led è confortevole e non abbaglia. Il set formato da quattro faretti è sicuro anche quando in casa ci sono bambini perchè sviluppa un livello di calore molto basso. Moderno e di design è perfetto per arredare l'interno come scale o punti bui e l'esterno come vialetti e terrazzi con un sicuro risparmio energetico.

Pro. Eleganti e raffinati sono ideali per arredare diversi ambienti.

Contro. La luce non è molto forte.

Scopri di più su Amazon a 36,99€

Per gli amanti del design che non rinunciano allo stile anche nel giardino, questa lampada ad incasso è perfetta. Semplice ed elegante si adatta ad ogni ambienta, da quello moderno a quello più classico. Il faretto è caratterizzato dalla luce indiretta che viene emessa solo verso il basso o in avanti il cui effetto é quello di una luce morbida e senza ombre. Realizzata in alluminio pressofuso le luci a led SMD hanno una durata maggiore e resistono alle infiltrazioni d'acqua.

Pro. L'illuminazione a luce calda è perfetta per l'esterno.

Contro. Il montaggio è abbastanza semplice.

Scopri di più su Amazon a 79,60€