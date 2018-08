Le luci perfette per illuminare l’armadio

Scegliere l’abbigliamento giusto per il lavoro o un appuntamento è importante. A volte decidere cosa indossare è difficile perché la cabina armadio è in penombra o la stanza non ha la giusta illuminazione! Se non volete più indossare la prima cosa che vi capita o correre il rischio di perdere maglie e camice, la soluzione ideale è quella di usare la luce armadio. Se non sapete come orientarvi vi consigliamo 5 luci con sensore di movimento per avere l’abbigliamento giusto in ogni occasione.

1. Lofter

Aprire l’armadio e trovare quello che si cerca a qualsiasi ora del giorno e della notte non è un problema grazie a questa lampada a led per armadio. Il sensore di movimento e crepuscolo attiva automaticamente la lampada, per avere massima efficienza in tutti gli ambienti della casa.

Scopri di più su Amazon



2. Marcase

La lampada per armadio dotata di 10 led offre una luce luminosa e naturale per illuminare gli armadi della camera e della cucina. La lampada dotata di sensore di movimento può essere applicata anche nella stanza dei piccoli per illuminare l’ambiente.

Scopri di più su Amazon



3. ITechole

La lampada per armadio ha un raggio d’azione ampio per trovare abiti e accessori in pochi secondi. La luce con sensore di movimento è dotata di una luce calda e rilassante per non inciampare nei punti più bui! La batteria ricaricabile a litio è a prova dei più indecisi, assicura fino a 4 ore di illuminazione continua.

Scopri di più su Amazon



4. Lepotec

La luce soffusa dell’armadio crea un ambiente rilassante e consente di trovare il vestito giusto con un semplice colpo d’occhio. La lampada perfetta anche in altri ambienti della casa, rileva le persone nelle ore notturne. Il sistema di autospegnimento integrato assicura la durata della batteria.

Scopri di più su Amazon



5. Jeswell

La luce con sensore di movimento e dotata di raggi infrarossi, rivela il movimento al buio e si spegne 15 secondi dopo il vostro passaggio, per creare un ambiente sicuro e protetto. Il design dalle linee semplici ed eleganti è perfetto per completare l’armadio.

Scopri di più su Amazon



Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!