Le applique per illuminare e arredare casa

Quando si decide di rinnovare o arredare casa, curare i particolari è importante. Scegliere il colore del momento, i mobili funzionali o lo stile che rispecchia la personalità è tra gli obiettivi principali.

Tra gli aspetti da non sottovalutare c’è anche l’illuminazione. Lampade da terra o da comodino sono immancabili, ma negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più le applique.

Piccole e pratiche si integrano perfettamente in ogni ambiente e sono la soluzione ideale per chi non ha molto spazio e non vuole tralasciare l’illuminazione.

Se siete alla ricerca di una lampada che riesca a valorizzare la camera da letto o il soggiorno, ecco alcune applique da avere assolutamente in casa.

Per creare giochi di luce: applique a spirale

La luce oltre ad essere funzionale deve essere anche di design, poi se riesce a creare un’ambiente raccolto è perfetta. Con questa applique a spirale è possibile creare giochi di luce sul soffitto o sulla parete. Il modello realizzato in alluminio, è caratterizzato da tanti forellini che diffondono la luce all’interno della stanza e decora fino a 50 cm di diametro. Disponibile con luce bianca, blu o arancione è perfetta per illuminare il corridoio o la camera dei bambini, grazie anche al basso consumo energetico. Non vi resta che accenderla e illuminare la camera fino a 50.000 mila ore in tensione normale.

Pro. Crea un effetto scenografico.

Contro. Per montarla bisogna avere la predisposizione.

Scopri di più su Amazon a 11,99€

Se avete uno stile moderno e volete un elemento d’arredo che rispecchi in pieno questa tendenza, l’applique dalle linee semplici ed essenziali è quello che fa per voi. Il supporto dalla forma rettangolare è realizzato in materiale metallico robusto, sicuro e resistente alle vibrazioni. Il modello in alluminio è estremamente leggero, non supera i 300 gr, per essere posizionato facilmente su ogni tipo di parete. Facile da installare i Led illuminano fino a 30000 ore per soddisfare ogni tipo di esigenza.

Pro. Facile da montare, il materiale è robusto.

Contro. La luce non è regolabile.

Scopri di più su Amazon a 17,99€

Stile minimalista, ma ricercato sono i tratti distintivi dell’arredamento contemporaneo e questa applique racchiude in sè tutti questi aspetti. Le linee avvolgenti e tondeggianti dell’applique sono rese uniche dai forellini sul corpo che creano delicati giochi di luce sulle pareti. Il supporto realizzato in gesso con stampa a pressofusione crea un complemento robusto e di design. La tecnologia Led è ad alta luminosità, senza sfarfallio e senza stroboscopio. La luce è delicata, non causa irritazione e danni agli occhi, perfetta come luce notturna da comodino.

Pro. Non crea sfarfallio.

Contro. Il materiale è un po’ delicato.

Scopri di più su Amazon a 21,99€

Se amate cambiare spesso lo stile della stanza e siete alla ricerca di un’illuminazione universale, questa applique a forma di sfera è la soluzione ideale. Il modello si adatta a camere moderne, minimal o rustiche riuscendo a creare un’atmosfera calda e raccolta grazie alle linee tondeggianti. Il modello ecologico è realizzato senza mercurio, piombo, UV o radiazione termica, perfetta per la camera da letto, il soggiorno o il corridoio. La struttura in metallo resistente è elegante, facile da pulire e previene la ruggine.

Pro. Bella, elegante e realizzata con materiali ecologici.

Contro. La lampada non illumina molto.

Scopri di più su Amazon a 24,48€ con uno sconto del 10%

Avere un elemento che si ripete in tutte le stanze della casa, permette di creare continuità nello stile. Questa applique versatile è perfetta per rendere unico ogni ambiente. Il modello basic, ha linee pulite e minimal che si integrano facilmente in ogni ambiente. Il modello rettangolare, realizzato con dettagli al centro in alluminio puro di alta qualità e guscio in acrilico leggero, impedisce la formazione della ruggine. La luce a Led a lunga durata è priva di sfarfallii e protegge gli occhi. Ideale in bagno o nella camera dei più piccoli, il montaggio è a parete.

Pro. Lampada dal design semplice e facile da montare.

Contro. E’ ideale nelle stanze medio piccole.

Scopri di più su Amazon a 18,49€ con uno sconto del 3%

Arredare la camera dei ragazzi non è semplice, bisogna scegliere elementi funzionali, ma non classici. Questa applique è la soluzione ideale. Il modello simpatico e divertente raffigura un fumetto comodamente seduto su un’altalena. Realizzato con una base in ferro battuto e supporto in acciaio inox, la superficie adotta la tecnologia di processo di pittura ad alta temperatura, resistente alla corrosione e alle alte temperature. Piccola ma di design con le sue misure: 22 x 16 x 42 cm, 16 cm può essere applicata in ogni camera.

Pro. Realizzata con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ pesante.

Scopri di più su Amazon a 27,99€ con uno sconto del 44%