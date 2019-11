I lampadari per illuminare e creare la giusta atmosfera in camera da letto

Il vero protagonista della stanza, è il lampadario. Quasi sempre è la fonte di luce principale che ha come funzione illuminare un punto preciso, della camera come il tavolo in soggiorno, la penisola in cucina, definendo allo stesso tempo spazi e creando la giusta atmosfera perfetta per ricevere a casa gli amici.

Un ruolo ancora più importante lo ricopre all'interno della camera da letto. La stanza della casa in cui il relax e il riposo la fanno da padroni è il luogo più intimo dell'appartamento. Per questo la scelta del lampadario giusto è fondamentale. La luce deve essere calda e accogliente, non troppo fredda e luminosa, ma nello stesso tempo non si deve tralasciare l'importanza del design.

Un lampadario importante o uno minimal possono fare la differenza e conferire un aspetto del tutto diverso alla stanza. Inoltre, non si deve sottovalutare la dimensione della camera da letto. Se piccola, meglio scegliere quello a soffitto, in ambienti più grandi potete osare anche modelli a sospensione.

Avete voglia di dare un nuovo look alla camera da letto senza spendere molto? Siete alla ricerca di un lampadario nuovo? Allora vi diamo alcuni consigli per scegliere il lampadario che meglio si addice alla vostra stanza.

La camera da letto è il cuore di ogni casa, il luogo in cui ci si rilassa, quindi l'illuminazione deve essere versatile e facile da regolare in base ai vari utilizzi nel corso della giornata. Inoltre, se l'ambiente non è molto ampio, il lampadario giusto può creare la sensazione di spazio e donare alla stanza un aspetto caldo e accogliente. Questo modello è perfetto all'interno delle camere dallo stile moderno o in quello in cui la parola d'ordine è lo stile minimal. Il design crea effetti sulle pareti con deliziosi giochi di luce e ombra che regalano un effetto particolare ad ogni stanza. Gli elementi compatti e modulari possono essere montati nel giro di pochi minuti e realizzati in materiali di alta qualità con finitura superiore per garantire un prodotto solido e di lunga durata.

Pro. Il lampadario dal design elegante diventa un vero e proprio elemento d'arredo.

Contro. Non diffonde molta luce.

Scopri di più su Amazon a 75,87€ con uno sconto del 24%

Le camere da letto con il passare del tempo sono diventate il luogo in cui sperimentare stili sempre nuovi. Se amate quello essenziale o contemporaneo, anche il lampadario deve essere all'altezza. Questo modello rispecchia in pieno le caratteristiche grazie al suo look moderno e accattivante. Disponibile sia in argento che in nero, è caratterizzato da due luci che si integrano. Il lampadario a soffitto, è formato da due elementi distinti a mezza luna che si combinano creando un elegante cilindro. La luce viene proiettata all'interno della camera grazie al paralume formato da tanti fili che creano un piacevole gioco di luce. La finiture in alluminio completa il lampadario donando un tocco in più.

Pro. Crea una luce elegante e soft, perfetta per illuminare la camera da letto.

Contro. Il montaggio non è semplicissimo.

Scopri di più su Amazon a 69,99€

Se avete una camera da letto grande e volete puntare tutto sul lampadario, questo modello non può assolutamente mancare nella stanza da letto. Il lampadario a sospensione ricorda quelli classici, ma è reso attuale grazie ad un design moderno e accattivante. Formato da cinque bracci, a dargli un tocco in più sono i paralumi quadrati total white che si abbinano alla perfezione alla struttura in metallo cromato e ai dettagli decorativi in acrilico trasparente. Pensato per la camera da letto può essere anche il protagonista del soggiorno o del corridoio. Adatto a lampadine a E14 5*40W può supportare anche quelle a incandescenza, fluorescenti o a Led.

Pro. Versatile e moderno regala un tocco di eleganza all'ambiente.

Contro. Il collegamento elettrico dei singoli bracci può risultare complicato.

Scopri di più su Amazon a 93,04€

Se volete avere la sensazione di una piacevole cascata di cristalli, questo lampadario non può mancare all'interno della vostra camera da letto. Lo stile unico è caratterizzato da un tubo di cristallo lucido e decorazioni in cristallo che riflettono la luce e creano un piacevole effetto sulle pareti della stanza. Il modello con base quadrata in alluminio, è curato nei minimi dettagli. La struttura a soffitto ha un elegante rialzo dai profili lavorati, mentre le gocce trasparenti, creano un piacevole effetto di movimento. La base formata da 4 lampadine ai lati della struttura quadrata, è compatibile con molti modelli come quelle a risparmio energetico, a Led Buldb o alogene.

Pro. É compatibile con diverse tipologie di lampadine.

Contro. Il montaggio non è semplicissimo.

Scopri di più su Amazon a 109,00€

Per chi ama lo stile minimal e vuole lo stesso effetto anche con il lampadario, questo modello è la scelta giusta. Grazie al suo design originale la lampada da soffitto si armonizza perfettamente con molti stili di arredamento e può essere inserita in varie stanze, può dare un tocco di modernità al soggiorno, illuminare la penisole della cucina, o inserirlo all'interno di un bagno di piccole dimensioni. La plafoniera produce una luce calda, creando un'atmosfera piacevole. Le luci a Led integrate da 11 Watt illuminano fino a 20.000 ore. La plafoniera in color nickel opaco è completata da una barra luminosa orientabile per modificare l’aspetto del lampadario semplicemente ruotandola.

Pro. La barra mobile permette di cambiare aspetto alla lampada ogni volta che si vuole.

Contro. É perfetta negli ambienti non molto ampi.

Scopri di più su Amazon a 39,95€ con uno sconto del 33%

Se siete alla ricerca di un elemento che richiami la cultura giapponese, con un design particolare, questo lampadario è quello che state cercando. Il modello a sospensione è reso unico dal paralume a forma di fiore di loto. Grazie al kit di installazione, il lampadario in stile origami può essere appeso direttamente al soffitto. Il porta lampada compatibile con lampadine con filettatura E27 si adatta ad ogni tipologia anche a quelle a Led. L'assemblaggio del paralume è reso ancora più semplice grazie al manuale illustrato incluso, che vi guiderà passo dopo passo nella costruzione del vostro fiore preferito.

Pro. Le istruzioni per montare il fiore sono semplici.

Contro. Il lampadario si adatta ad ambienti piccoli.

Scopri di più su Amazon a 17,99€