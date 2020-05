I lampadari ideali per regalare al soggiorno un’atmosfera unica

I lampadari sono sempre stati considerati un arredo utile solo per l’illuminazione della stanza. Con il passare del tempo e con una maggiore attenzione all’interior design, questa fonte di luce è diventata un vero e proprio elemento d’arredo.

Mentre prima erano caratterizzati da una struttura classica, a sospensione, oggi hanno uno stile moderno adatto anche alle case minimal, perfetto per la stanza anche quando è spento.

Scegliere il modello giusto non è semplice perché in cucina deve illuminare bene la tavola, mentre nel soggiorno e in camera da letto meglio scegliere una luce soffusa. Spesso accesi per diverse ore consecutive, quelli con lampadine a Led sono ideali per avere un risparmio energetico.

Se avete voglia di rinnovare il soggiorno, un semplice lampadario può fare la differenza. Vediamo i migliori per illuminare e arredare la stanza.

Negli ultimi anni lo stile moderno e minimal ha conquistato un posto centrale nelle nostre case. Anche i lampadari si sono adeguati a questa tendenza. Il modello con 8 bracci riesce a dare luce all’intera stanza, diventando anche un complemento d’arredo. La struttura total black, si sviluppa con elementi di diversa grandezza e lunghezza, che regalano tutta la luce di cui avete bisogno. Perfetto per il soggiorno, può essere installato anche nella camera da letto o in ambienti piccoli, grazie alla versione a 4 bracci. Elegante ed economico, l’illuminazione a Led assicura un risparmio in bolletta.

Pro. Bello e restituisce molta luce.

Contro. Per alcuni utenti è stato difficile montarlo.

Scopri di più su Amazon a 59,99€

Scegliere lo stile moderno con richiami al classico è possibile grazie a questo lampadario. Il modello a sospensione ha una base in acciaio da cui pendono cristalli a goccia. Le diverse lunghezze, regalano un senso di movimento e di modernità all’intero lampadario. Realizzato con materiali di qualità, come il cristallo K9 e l’acciaio inossidabile con finiture cromatiche, riflette la luce, rende l'ambiente più luminoso e grande creando un bagliore multidirezionale.

Pro. Il lampadario è d’effetto e fa molta luce.

Contro. Per alcuni utenti non è stato semplice montarlo.

Scopri di più su Amazon a 75,99€

Forma moderna e decoro a filo di ferro, sono i tratti distintivi di questo lampadario che riesce ad integrarsi in ogni stanza. Le plafoniere in vetro ricamato diffondono la luce in maniera uniforme, ma nello stesso tempo sono un elemento d’arredo che si integra sia nella camera da letto che nel soggiorno. Disponibile nella versione con due, tre o quattro punti luce, il lampadario riesce ad illuminare sia ambienti piccoli che grandi. La posizione dei bracci orientabili è pensata per diffondere la luce in modo uniforme.

Pro. Semplici da montare, illuminano bene.

Contro. Le lampadine incluse hanno un voltaggio basso.

Scopri di più su Amazon a 43,99€

Il soggiorno è una delle stanze più frequentate, quindi ha bisogno di un’illuminazione costante. Per non rinunciare alla luce, ma senza costi eccessivi in bolletta, questa plafoniera a Led non può assolutamente mancare nella camera. Il design moderno e originale, permette di armonizzarsi con ogni stile e integrarsi in ogni stanza. La plafoniera dotata di quattro bracci luminosi con Led integrati illuminerà l’ambiente senza bisogno di aggiungere altre lampade. Realizzata in acciaio e plastica, la durata media è di 20000 ore, perfetto per creare un ambiente sano, grazie anche all’indice di protezione IP20

Pro. Facile da montare e installare.

Contro. Per alcuni utenti la luce è troppo calda.

Scopri di più su Amazon a 49,99€

Design semplice ed elegante, sono i tratti distintivi di questo lampadario. Lo stile essenziale, si integra alla perfezione in un ambiente contemporaneo o minimal, creando allo stesso tempo un’atmosfera intima e familiare. Realizzato da tre rettangoli disposti su differenti piani, crea movimento e dinamicità alla stanza. La base in metallo si combina alla perfezione con i paralumi in acrilico, perfetti per ammorbidire la luce e proteggere gli occhi. Dotato di telecomando, potete decidere l’intensità della luce in base alle necessità, stando comodamente seduti sul divano. Disponibile sia in bianco che in nero, dovete scegliere solo il modello che si addice di più alla vostra camera.

Pro. Il telecomando è pratico.

Contro. La luce non è molto intensa.

Scopri di più su Amazon a 91,97€

Se amate lo stile classico, ma con un tocco di modernità, questa lampada a sospensione è il complemento d’arredo ideale nel vostro salotto. La base realizzata in acciaio inossidabile a specchio, ha un telaio ispessito e robusto, che non si deforma o arrugginisce. La plafoniera a sfera realizzata in vetro è pensata per dissipare il calore. Il portalampada, invece, realizzato con tecnologia di distribuzione della luce più luminosa, elimina i riflessi e la fatica visiva.

Pro. Il lampadario è bello e d’effetto.

Contro. Bisogna usare il trapano per montarlo.

Scopri di più su Amazon a 33,90€