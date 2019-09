Le lampade da comodino per affrontare al meglio il cambio di stagione

Il cambio di stagione è un momento che mette a dura prova il nostro corpo e soprattutto il nostro umore. Il passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale per molti è difficile e ha delle ripercussioni sulla propria quotidianità.

Le giornate lunghe e soleggiate cedono il passo a quelle grigie e sempre più corte causando in molti malumori, spossatezza e nervosismo.

Per superare al meglio questo periodo e ritrovare la giusta carica, le persone che soffrono di disordine affettivo stagionale (SAD) possono fare ricorso alla fototerapia attraverso una lampada a luce naturale che compensa la mancanza di quella solare.

Bastano anche 30 minuti al giorno per migliorare il proprio umore e recuperare le energie. Perchè non farlo mentre stiamo comodamente distesi nel letto? Ecco le migliori lampade da comodino a luce naturale.

Tra le lampade che possono aiutare a superare il passaggio tra la stagione estiva è quella autunnale, questa è senza dubbio l’ideale. Il modello a forma di cilindro ha un design semplice ed essenziale in grado di adattarsi ad ogni camera da letto. Basta un semplice tocco sulla base touch e potete scegliere l’illuminazione adatta alle vostre esigenze con ben 3 modalità: luce soffusa, calda o luminosa. La luce avvolgete e rassicurante oltre a creare un ambiente confortevole, non danneggia la vista, vi permette di studiare o leggere il vostro libro preferito comodamente distesi sul divano o a letto. La tecnologia a Led, inoltre, permette di far risparmiare sulla bolletta riducendo l’impatto ambientale.

Pro. La lampada è completata da una luci di diversi colori.

Contro. I l Led rimane acceso anche se la lampada è spenta, crea un lieve alone di luce azzurra.

Per chi è alla ricerca di una lampada in grado di regalare la giusta atmosfera senza tralasciare il design questo modello è ideale. Lo stile ultramoderno e versatile, si adatta ad ogni camera da letto per regalare un tocco in più. Basta sfiorare il comando touch e potrete godere di una luce calda e accogliente perfetta per leggere senza dare fastidio agli occhi. Grazie alla funzione di memoria, ogni volta che accendete la lampada, sarà impostata sulla stessa illuminazione scelta durante l’ultimo utilizzo. Grazie all’illuminazione a led potrete sfruttare la luce in ogni momento della giornata con un sicuro risparmio energetico.

Pro. Il sensore touch permette di controllare la lampada con semplici gesti.

Contro. La luce in alcune occasioni risulta leggermente bassa

La carenza di luce naturale può creare problemi a livello di concentrazione ed energie per affrontare la giornata. La terapia utilizza una lampada che è in grado di simulare la luce naturale del sole, che manca durante i mesi più bui. Basta azionarla anche solo mezz’ora al giorno e il nostro corpo si sentirà meglio, e migliorerà il nostro stato di benessere in generale. Questo modello certificato da medici è stato testato da esperti per confermarne e garantirne la completa affidabilità. La lampada grande come un tablet può essere portata sempre con sè e si adatta sia alla camera da letto che all’ufficio.

Pro. La lampada è perfetta per le persone che sono costrette a passare le giornate in casa.

Contro. La luce si accende poco alla volta

Se il cambio di stagione è particolarmente difficile da superare, grazie a questa lampada dalla luce bianca intensa, vi permette di scacciare la depressione e fare il pieno di energia ogni giorno. Ideale per l'uso alla scrivania o a casa, diminuirete il calo dell'attenzione e recupererete le giuste energie. Dotata di doppia luce, potete scegliere quella bianca per aumentare il livello dell'umore e blu per avere la carica e affrontare tutti gli impegni giornalieri. Con il cronometro potete stabilire il tempo necessario per rilassarvi e concedervi una piccola pausa per riprendere le forze. Non dovete fare altro che impostare l'orario con il pannello di controllo posto sulla parte anteriore. Grazie al suo formato compatto, la lampada è facile da trasportare, mentre il supporto regolabile si vi permette di utilizzarla sia in verticale e sia in orizzontale.

Per iniziare con il piede giusto la giornata, l'ideale sarebbe svegliarsi con la luce del sole. Le giornate grige autunnali non sempre lo permettono, quindi un aiuto ci viene dalla lampada a luce diurna. Basta azionarla trenta minuti in bagno o prima di svegliarsi e si recuperano le giuste energie. Dotata di un piedistallo flessibile è possibile collocarla in tre posizioni ed avere l'angolo di illuminazione corretto in base alle singole esigenze. Il modello più sottile di un tablet, puù essere trasportato nella borsa o nello zaino per averla sempre con sè. Formata da un led luminoso centrale potrete beneficiare in pieno della luce mentre studiate o lavorate.

Pro. Semplice nel design si adatta alla perfezione ad ogni ambiente.

Contro. I clienti che l'hanno provata non hanno riscontrato particolari difetti.

Quando le ore di luce diminuiscono, si riducono anche le energie ma con questa lampada avete l'aiuto che vi serve per recuperare le forze. Il modello dallo stile semplice ed elegante, può essere posizionato in ogni ambiente, dalla camera da letto a quella dei ragazzi, dal bagno all'ufficio per trarre i benefici in ogni luogo e ad ogni ora della giornata. La luce uniforme grazie all'intensità luminosa di ca. 10.000 lux, illumina ogni ambiente nel modo giusto. L'accensione priva di sfarfallio e senza raggi UV, permette di avere un livello uniforme e costante. Grazie all'indicatore della durata del trattamento potete stabilire l'intervallo da un minimo di 15 minuti ad un massimo di 120.

Pro. Il modello orientabile permette di decidere quale ambiente della stanza illuminare.

Contro. La lampada grande potrebbe risultare ingombrante negli spazi piccoli.

