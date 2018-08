Luce notturna per illuminare la casa di notte

Di notte a volte capita di alzarsi perché non si riesce a dormire o per bere un bicchiere d’acqua. Per non svegliare i famigliari si preferisce camminare al buio ma immancabilmente si sbatte contro un mobile o una porta! Per evitare spigoli o ante la soluzione a portata di mano è una lampada notturna a led. Piccole e pratiche forniscono il fascio di luce necessario ad evitare sgradevoli incidenti, vediamo i modelli migliori.

1. Aukey

La luce soffusa disponibile in diversi colori crea un’atmosfera ideale per rilassarsi e accompagnare il sonno. Con un semplice tocco è possibile scegliere l’intensità di luce di cui si ha bisogno per muoversi in casa. Il design semplice ed elegante si abbina ad ogni ambiente.

Scopri di più su Amazon



2. Vava

La lampada a forma di ovetto ha uno stile elegante e ricercato che si integra in ogni arredo. La luce a led ha un fascio di luce regolabile che va dal caldo al freddo al bianco per adattarsi ad ogni situazione e non stancare gli occhi.

Scopri di più su Amazon



3. Aukey

La lampada a led è versatile, può essere usata come lampada da comodino, notturna o da esterno. Resistente agli urti e alle cadute è perfetta per la camera dei bambini. Impermeabile e disponibile in varie sfumature di colore, può essere posizionata in piscina per creare atmosfere romantiche.

Scopri di più su Amazon



4. LEDemain

Dotata di sensore di crepuscolo si accende automaticamente quando scende il buoi e si spegne quando arriva l’alba per assicurare il risparmio energetico. Dotata di due uscite usb a due velocità, consente di caricare ogni smartphone per non avere mai il telefono scarico.

Scopri di più su Amazon



5. Techole

La luce morbida e calda illumina ogni casa in modo avvolgente. Grazie al sensore a fotocellula la lampada a led si illumina al crepuscolo per muoversi in libertà in ogni stanza della casa senza correre il rischio di inciampare.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!