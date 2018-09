Le lampade da scrivania funzionali e di design

In ufficio o a casa la lampada da tavolo è molto utile per accompagnarci durante le ore di studio o il lavoro. Con la regolazione di luminosità ci permette di decidere l'intensità di cui abbiamo bisogno per avere il piano di lavoro illuminato secondo le nostre esigenze. A led o con le classiche lampadine, i modelli sono davvero tanti e spesso scegliere quella adatta ai nostri bisogni è difficile. Quindi vi presentiamo una selezioni delle migliori lampade da scrivania che si adattano alla perfezione ad ogni stile e arredo.

1. TaoTronics

La lampada da scrivania a led con luminosità differenti, permette di studiare senza spiacevoli fastidi agli occhi. Le quattro modalità di illuminazione consentono di scegliere la tipologia più adatta alle esigenze del momento. Arricchita di porta usb potete caricare smartphone e tablet e non correre il rischio di rimanere senza supporti quando lavorate. Il timer permette di programmare lo spegnimento automatico per un sicuro risparmio energetico.

Scopri di più su Amazon

2. Aglaia

La lampada da tavolo versatile e di design è adatta sia in ufficio che nella camera dei ragazzi. La base può essere rimossa e in pochi secondi grazie al morsetto possiamo agganciarla ad ogni tipo di superfice. Grazie al braccio regolabile e flessibile si può indirizzare il fascio di luce in base alle necessità per avere un piano di lavoro efficiente e funzionale.

Scopri di più su Amazon

3. Wilit

Con il sistema touch dimmer basta un semplice gesto e avremo la luce necessaria per illuminare il nostro piano di lavoro. La luce a led con tre colorazioni è perfetta per scegliere l'illuminazione ideale e avere un ambiente rilassante e funzionale. Il collo della lampada da scrivania regolabile consente di indirizzare la luce nel punto che vogliamo.

Scopri di più su Amazon

4. Tomons

La lampada da lettura dal design classico ed elegante è perfetta per arredare un ufficio. Il legno effetto vintage e la lampadina a luce calda, creano un ambiente rilassato, per lavorare o studiare in totale tranquillità. La struttura snodabile permette di indirizzare il fascio di luce nel punto in cui serve ed evitare fastidiosi problemi agli occhi.

Scopri di più su Amazon

5. GHB

Lo stile moderno con linee squadrate è perfetto in un ambiente minimal ed essenziale. La lampada da tavolo con luce a led regolabile su diversi gradi di luminosità, dal bianco caldo al giallo, crea ombre di luce morbide e sottili e per un ambiente confortevole. Il braccio regolabile permette di illuminare la zona della scrivania di cui abbianìmo bisogno.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!