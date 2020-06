Illuminare casa con le lampadine smart

Avere una casa illuminata è importante per il benessere personale e per rendere piacevole l’ambiente. Se non abbiamo la fortuna di avere un appartamento immerso nella luce naturale, le lampadine sono un valido sostituto.

I dispositivi a led riescono a diffondere luce bianca o calda in base ai gusti, ma soprattutto permettono di avere un ambiente illuminato con un sicuro risparmio energetico.

Fornite di un collegamento wi-fi, possono essere azionate con il tablet o lo smartphone per avere il controllo totale delle luci interne o esterne con un unico dispositivo. Vediamo le lampadine per una gestione della casa smart.

Queste lampadine illuminano gli ambienti con la rete wi-fi grazie all’utilizzo di un kit che permette la gestione di tutti i dispositivi presenti in casa. Per attivarle basta collegarle all’app dedicata Philips Hue, attraverso cui personalizzare la tonalità della luce, l’intensità, il colore, selezionare l’ambientazione in base alle necessità in più stanze contemporaneamente. Dotato di controllo vocale, potrete accendere e spegnere le luci, ma anche impostare la luminosità. Grazie alla funzionalità Bluetooth è possibile controllare l’illuminazione dallo smartphone o il Bridge Hue.

Pro. Offre possibilità di personalizzazione.

Contro. Per alcuni utenti sono un po’ costose.

Se volete dare un tocco di colore ad ogni ambiente con la luce artificiale, questa lampadina è perfetta. Lo spazio si trasforma in un attimo grazie ai 16 milioni di colori e un migliaio di sfumature di bianco per creare diversi temi e animazioni adatte ad ogni situazione. Le lampadine si accendono e si spengono in qualsiasi momento in base alla programmazione, mentre l’automatizzazione Day & Dusk regola la luminosità, il colore e la temperatura delle lampade per migliorare lo stile di vita. Il Led riesce ad illuminare a lungo, riducendo gli sprechi nonostante una luminosità di 1100 Lumen.

Pro. Facile da installare.

Contro. Per alcuni utenti il prezzo è un po’ alto.

La lampadina intelligente funziona con tutte le piattaforme come Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Homekit. Grazie a queste lampadine e possibile creare l'atmosfera giusta per ogni momento regolando la temperatura del colore dal bianco caldo alla luce del giorno. Disponibile in 10 o 8,5 watt creerà il giusto grado di illuminazione in ogni ambiente, con un consumo energetico inferiore del 15% rispetto alla generazione precedente.

Pro. La lampadina è luminosa.

Contro. A volte si disconnette dal web.

Per avere un risparmio energetico in bolletta, questa lampadina non può mancare nel vostro appartamento. Il modello con la tecnologia Led, dura fino a 27.39 anni aiuta così da ridurre gli sprechi e l’inquinamento. Grazie al sistema wi-fi con un semplice click è possibile diffondere e condividere luce colorata in ogni stanza contemporaneamente. Con il telecomando è possibile controllare i dispositivi elettrici anche se non siete in casa.

Pro. Compatibile con ogni sistema smart.

Contro. Per alcuni è meglio negli ambienti piccoli

Per controllare questa lampadina basta avere un sistema Wi-Fi senza l'utilizzo di HUB/Gateway o hardware aggiuntivi. Basta avviare l'app dedicata dallo smartphone per gestire la lampadina da remoto, in qualsiasi luogo anche quando siamo fuori casa e in qualunque momento. Con 16 milioni di colori e la luminosità regolabile, avrete molteplici possibilità di definizione della luce per accontentare ogni gusto. Per svegliarsi riposati con la luce o addormentarsi al buio, le lampadine possono essere programmate automaticamente.

Pro. La configurazione è semplice e veloce.

Contro. A volte sembra non connesso.

