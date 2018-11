Le luci a led per leggere ad ogni ora del giorno

Quando si è rapiti da un libro difficilmente riusciamo a metterlo da parte, non vogliamo staccarcene e continuiamo a leggerlo fino a notte fonda. Per non disturbare e continuare il nostro romanzo in tutta tranquillità, la soluzione ideale è la luce da lettura portatile. Vi presentiamo le migliori luci a led in vendita su Amazon perfette per leggere ad ogni ora del giorno.

1. Lighting Ever

La pratica pinza permette alla lampada di essere agganciata a libri, mensole, armadietti o computer. Dotata di due modalità di illuminazione piena e media, è perfetta per soddisfare ogni esigenza. Il collo regolabile consente di regolare la luce in ogni direzione, per avere una chiara luminosità al buio, in campeggio, o quando si utilizza la tastiera del PC di sera. La batteria ricaricabile con uscita usb permette di ricaricarla ad ogni apparecchio.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 11,99€

2. Varta

La luce flessibile permette di leggere in totale relax, diffondendo la luce uniformemente per illuminare una pagina intera. Il collo snodabile da 150 mm consente di posizionare la testa in base alle esigenze. La pratica clip da aggancio è perfetta per posizionare la luce su un libro o su un e-reader.

Scopri di più su Amazon al prezzo scontato di 7,99€

3. Raniaco

Dotato di tre livelli di luminosità è ideale per ogni occasione. La bassa luminosità, è perfetta come luce notturna mentre l'alta luminosità è adatta per la lettura e lo studio. La batteria ricaricabile con uscita Usb può essere collegata ad ogni supporto. La struttura dotata di una spirale regolabile e flessibile ha il rivestimento in silicone per rendere la luce antiscivolo. Le lampadine a 12 Led diffondono una luce morbida ideale per gli occhi.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 14,69€

4. Toolove

La luminosità regolabile su quattro livelli, soddisfa le tue esigenze e crea un ambiente rilassante, previene l'affaticamento degli occhi e non disturba gli altri. Piccola e leggera, è facile da trasportare. Una volta finito di leggere la lampada da lettura diventa un pratico segnalibro per non perdere mai più la pagina. La batteria ricaricabile è più economica ed ecologica garantendo un'autonomia di 2-3 ore.

Scopri di più su Amazon al prezzo 8,99€

5. Lendoo

Grazie al materiale robusto, questa lampada da lettura è piuttosto resistente e può essere piegata in qualsiasi angolazione per avere il fascio di luce proiettato in base alle nostre esigenze. Dotata di protezione anticaduta di 1 metro, la lampada può sostenere piccoli urti. Con quattro livelli di luminosità regolabili, potrai scegliere la luminosità che ritieni necessaria, prevenendo l’affaticamento degli occhi senza sfarfalii di luce.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 8,29€

