Le luci da specchio: per avere sempre la giusta illuminazione

Con il lavoro e i figli, la mattina capita spesso di prepararci di corsa. Per essere sempre perfetti, con il trucco giusto o con la barba tagliata perfettamente, lo specchio è la nostra arma indispensabile. Il cuore pulsante del bagno per svolgere a pieno la sua funzione deve essere illuminato correttamente e permetterci di svolgere le nostre attività in modo rapido e veloce. Scegliere la giusta illuminazione è molto importante, oltre ad essere luminosa non deve tralasciare l'aspetto estetico. Vediamo insieme le migliori luci da bagno per un risultato efficace e di design!

1. Elegante ed economica: Lampada a risparmio energetico

La lampada dalle linee essenziali è perfetta per illuminare il bagno senza tralasciare l'aspetto economico. Dotata di 36 luci a Led appartenenti alla classe A, sono realizzate per ridurre al minimo lo spreco energetico, ma assicurando il massimo della luminosità in ogni ora del giorno. La lampada realizzata in acciaio inox è rivestita con una placcatura che le consente di resistente all'umidità e al tempo. La luce regolabile su un angolo di 90° può essere spostata in base alle necessità, prestando massima attenzione agli occhi, grazie alla protezione UV e alla radiazione termica. Ideale in bagno può essere posizionata anche in corridoio o nell'armadio per avere sempre la giusta illuminazione.

Scopri di più su Amazon a 25,99€

2. Pratica e ultramoderna: Lampada in acciaio

La lampada dalle linee squadrate e pulite è perfetta all'interno di un bagno moderno o per creare un piacevole contrasto in un bagno più classico. La struttura con led a modulo integrato garantisce una notevole illuminazione anche negli ambienti di grandi dimensioni. Con la sua luce bianca e luminosa, effetto freddo è in grado di regalarci tutta l'illuminazione di cui abbiamo bisogno, anche in quegli ambienti particolarmente bui. La struttura regolabile su un angolo di 110° permette di diffondere la luce giusta senza creare fastidi agli occhi.

Scopri di più su Amazon a 21,99€

3. Ideale negli ambienti umidi: Lampada impermeabile

In un ambiente come il bagno è molto importante avere accessori resistenti all'umidità. La lampada con il telaio in acciaio è perfetta per resistere in bagno e durare nel tempo. Facile da montare e da regolare grazie all'angolo di rotazione di 180°, la lampada è perfetta per illuminare anche corridoi o piccole stanze. Dotata di interruttore e di luci a 9 W assicura il massimo del risparmio energetico. La struttura lineare ed essenziale è ideale per integrarsi in ogni ambiente della casa.

Scopri di iù su Amazon a 33,99€

4. Per uno specchio da star: Kit di lampadine

Se ti senti una star di Hollywood e vuoi avere la giusta illuminazione in bagno, non puoi farti sfuggire il kit di lampadine. Formato da 10 lucine, grazie all'interruttore touch intelligente è possibile regolare la luminosità in qualsiasi momento per soddisfare le proprie esigenze. Grazie ai 10 livelli di luminosità regolabile, si può passare da un'illuminazione fredda a quella più calda ideale per creare il trucco perfetto o per rasarti in modo impeccabile. Con la funzione di memoria le luci rimarranno sempre al livello di luminosità desiderato.

Scopri di più su Amazon a 17,99

5. Per avere l'illuminazione perfetta: Lampada a moduli

Se vuoi avere un make-up impeccabile senza affaticare gli occhi, la lampada da specchio modulare è la scelta irrinunciabile. Dotata di luce fredda e non tremolante, illuminerà in modo costante e duraturo senza infastidire lo sguardo. Resistenti all'umidità e al tempo, basta applicarle con l'adesivo in dotazione e avrai l'illuminazione ideale sia in bagno che in camera da letto.

Scopri di più su Amazon a 17,99€