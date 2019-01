Lampade da comodino eleganti e di design, per ricreare l'atmosfera giusta a meno di 50 euro

I paralume ci accompagnano nei diversi momenti della giornata, quando andiamo a dormire o quando ci svegliamo. Le lampade da comodino sono l'elemento d'arredo indispensabile nella camera da letto perchè la luce soffusa ci accompagna nella lettura del nostro libro preferito. La luce discreta del paralume ci permette di illuminare la stanza al mattino, senza svegliare chi ci è vicino. Pratica e funzionale, la lampada da comodino deve essere anche bella e di design, in grado di dare un tocco personale agli arredi della camera da letto. Avete voglia di rinnovare i vostri paralume? Ecco una selezione delle migliori mini-lampade per ricreare l'atmosfera giusta a prezzi super convenienti.

1. Paralume con finitura cromata

La lampada da comodino con finitura cromata è perfetta per arredare la camera da letto dallo stile moderno, ma essenziale. Il set composto da due mini-lampade, oltre alla base in acciaio è reso unico dal paralume in tessuto, nero o bianco, ideale per accontentare ogni stile. L'arredo dalle dimensioni ridotte può essere posizionato comodamente su ogni comodino e avere così il massimo dello spazio su ogni ripiano per poggiare libri o sveglie. Il sistema di accensione touch, è perfetto per azionare il paralume al mattino quando siamo ancora assonnati. É possibile scegliere di posizionare la luce a led, dal livello più basso per avere la luce soffusa, a quello più alto per illuminare l'intera stanza.

2. Paralume in ceramica

Per ricreare un ambiente elegante e di design, la lampada da comodino in ceramica è l'arredo da non farsi sfuggire. La base lavorata, arricchita dal paralume in tessuto color antracite, è perfetta per regalare stile e carattere alla camera da letto. Adatta anche per illuminare il corridoio o il salone, la lampada dotata di interruttore elettrico diffonde la luce in modo discreto, per avere sempre la giusta illuminazione.

3. Paralume in tessuto

Linee squadrate ed essenziali, queste sono le caratteristiche della lampada da comodino che richiama lo stile giapponese. Il modello con base in legno e paralume in tessuto è perfetta per ricreare un ambiente caldo e accogliente. La strutture discreta del paralume ci permette di posizionarla comodamente sul comodino e avere spazio per i nostri libri. L'interruttore elettrico consente di azionare la lampada facilmente, per avere sempre il massimo risparmio energetico.

4. Paralume in tela

Lo stile classico del paralume è pensato per donare un look essenziale e di design ad ogni ambiente. La struttura minimal permette di posizionare la lampada da comodino in ogni stanza. La combinazione di legno è acciaio, resistente e durevole nel tempo, è completata con il paralume in tela bianca, per dare un tocco di eleganza alla struttura. Il set composto da due lampade alimentate da lampadine a led, si aziona con un interruttore, per diffondere una luce calda e accogliente ad ogni ora del giorno.

5. Paralume in legno

Il legno è uno dei materiali più eleganti e caldi, che dona al paralume uno stile ricercato ed essenziale. La lampada da comodino con base treppiedi conserva le venature e il colore del materiale naturale. Il paralume in tela-cotone è facile da pulire e filtra la luce in modo ottimale. Il paralume dotato di lampadina a led diffonde nella stanza una luce bianca e calda, ideale per ricreare un'atmosfera rilassante.

