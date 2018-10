Lampade da terra: eleganti e di design

Avere una casa luminosa è il desiderio di molti. Non sempre si ha la fortuna di avere stanze immerse nella luce. In questo caso, un piccolo aiuto ci può arrivare dalle lampade da terra. A stelo o ad arco le piantane sono caratterizzate da un design unico in grado di rendere elegante e luminoso ogni ambiente. Volete una lampada da terra in grado di illuminare il vostro soggiorno, ma non sapete quale scegliere? Abbiamo selezionato per voi i migliori modelli di piantana in vendita su Amazon perfetti per arredare con stile la camera da letto o l'ingresso!

1. Piantana con luce da lettura

La lampada da terra dal design essenziale e minimal, si integra alla perfeziona in ogni ambiente per un risultato elegante ma discreto. Dotato di led diffonde una luce bianca ma accogliente in tutta la stanza. Ideale in soggiorno o in camera, è perfetta per inondare di luce il corridoio. La struttura in titanio è leggera, pratica e resistente. Il braccetto laterale è ideale per avere un supporto in più quando si vuole leggere un libro comodamente seduti sul divano.

2. Piantana ad arco

La lampada con il suo arco dona una luce avvolgente mentre siamo seduti a tavola o sul divano. Il senso di calore viene fornito non solo dal paralume ribaltabile, ma anche dalla lampadina che può essere a luce calda. Il design elegante con struttura cromata e plafoniera a contrasto, fa della lampada un elemento d'arredo in grado di arricchire ogni stanza. Facile e pratica, la piantana può essere accesa anche se abbiamo le mani impegnate, premendo il pulsante da terra.

3. Piantana con braccio laterale

Se siete alla ricerca di una lampada che vi consente di decidere quanto illuminare la stanza in base alle vostre necessità, questo modello fa per voi. La lampada in alluminio è arricchita da un braccetto laterale orientabile, che vi permette di avere una luce soffusa o la stanza ben illuminata a seconda delle occasioni. L'interruttore con doppia scelta vi consente di gestire le due lampade in totale autonomia. La struttura in alluminio è resistente e manegevole.

4. Piantana moderna

La lampada da terra ha un design dallo stile moderno ed essenziale, per un risultato di sicuro effetto in ogni stanza. La piantana si integra alla perfezione sia nel salotto che nella camera da letto, diventando un elemento d'arredo. La luce bianca e calda dona un effetto elegante ad ogni stanza. Le lampadine a led oltre a creare un ambiente rilassante, assicurano un risparmio energetico.

5. Piantana con faretto

La lampada si integra alla perfezione nell'arredamento di ogni casa con un design moderno ed elegante che si adatta alla perfezione al salotto, alla camera da letto o al corridoio. Il portalampada a forma di faro diffonde e illumina determinate zone della casa, irrinunciabile se vogliamo leggere o mettere in risalto un punto della stanza.

