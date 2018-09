Le scrivanie dal design essenziale ed elegante

La scrivania è un arredo fondamentale all'interno di ogni casa o di un ufficio, quindi è facile trovarne una nel salotto o nella camera dei piccoli. Per questo è molto importante scegliere i modelli in base allo scopo per cui verranno utilizzate e che devono adattarsi allo stile della camera in cui verranno collocate. Vi presentiamo quindi una selezione di cinque modelli diversi per aiutarvi a scegliere quello più adatto alle vostre esigenze.

1. Songmics

Il design semplice è reso elegante e raffinato dai bordi arrotondati per proteggerti dalle ferite. Il ripiano per tastiera estraibile è comodo da usare e poco rumoroso per creare un’atmosfera tranquilla e rilassante durante il lavoro e lo studio. La parte inferiore è perfetta per riporre stampante, libri o documenti e avere un ambiente sempre in ordine.

Scopri di più su Amazon

2. SixBros

La scrivania effetto legno è ideale per creare un ambiente caldo e accogliente in ufficio o nello studio. Grande e spaziosa avremo tutto il necessario a portata di mano. Il cassetto conserverà al sicuro gli oggetti più importanti, senza il rischio di perderli. Il ripiano per la stampante e l'angolo porta cd, sono fondamentali per avere tutto in ordine e lavorare in modo efficiente.

Scopri di più su Amazon

3. Need

Struttura robusta e design essenziale caratterizzano la scrivania. Le linee essenziali si adattano alla perfezione in un ambiente moderno e minimal. Impermeabile, antigraffio e facile da pulire la superfice resiste ai segni del tempo. L'altezza regolabile permette di adattarlo ad ogni tipo di pavimento, anche quello irregolare.

Scopri di più su Amazon

4. SoBuy

Il moderno tavolo con libreria è ideale per arredare l'ufficio o la camera dei bambini. Lo scaffale a tre ripiani terrà in ordine e a portata di mano tutti gli accessori indispensabili. Dotata di un pratico ripiano estraibile per tastiera, vi farà lavorare in modo confortevole e comodo. La struttura in ferro è resistente e robusta.

Scopri di più su Amazon

5. Songmics

Se abbiamo un ufficio spazioso la scrivania ad angolo è la scelta da non farsi sfuggire. L'ampio spazio permette di lavorare in totale comodità. Il ripiano per tastiera estraibile può essere posizionata a destra o sinistra a seconda se si è mancini o meno. La struttura dotata di piedini antiscivolo mette al sicuro il pavimento da graffi e lesioni.

Scopri di più su Amazon

