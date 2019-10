Gli armadi per arredare la camera da letto

Quando si decide di arredare la camera da letto, ci sono diverse cose da prendere in considerazione: la grandezza, il tipo di letto, se quello matrimoniale o con contenitore, la presenza di uno specchio o una scarpiera, ma soprattutto non deve essere dimenticata l’importanza dell’armadio.

Questo elemento d’arredo è fondamentale per definire gli spazi e per contenere al suo interno tutto il guardaroba, compresa la biancheria o gli asciugamani.

Inoltre, il design dell’armadio è fondamentale per definire lo stile della camera da letto, senza dimenticare la robustezza. Grande o piccolo deve essere in grado di contenere tutti i nostri vestiti, compresi quelli del cambio di stagione.

Con ante scorrevoli, cassetti o specchio, la scelta dipende dal gusto personale e dallo spazio a disposizione. Vediamo i diversi modelli adatti per ogni tipo di camera.

Per chi ha voglia di cambiare spesso disposizione dei mobili e vuole una soluzione easy, questo modello è quello che state cercando. Ideale nella camera dei ragazzi o di universitari, è la soluzione per chi vuole avere un arredo funzionale ma con un prezzo contenuto. L’armadio realizzato in resina, è completato con connettori in plastica di alta qualità un tubo di acciaio e PP, per un risultato flessibile, ma resistente. I singoli cubi possono montati come preferite, nella forma del classico armadio o alternati. Ogni sezione può contenere, fino a 16-20 maglie, ma anche giocattoli senza il rischio di sporcarli. Il materiale resistente ad acqua e polvere mantiene tutti gli oggetti al sicuro. Semplice da montare è perfetto anche per chi non ama il fai da te.

Pro. Pratico e capiente.

Contro. Bisogna montarlo con attenzione per non rovinare i giunti.

Se avete una camera di media grandezza, questo armadio riuscirà ad arredare la stanza e a contenere tutto il vostro guardaroba. Il modello disponibile in due colori, bianco e marrone, si integra con ogni stile, da quello moderno a quello più classico. L’armadio con ante a battente, è curato nei minimi dettagli. Una volta aperto, troverete un bastone appendiabiti su ogni lato e due ripiani. A completare l’armadio ci sono 2 cassetti in stile moderno ed elegante. Realizzato in laminato di legno di quercia è stabile e resistente. Perfetto per ogni camera potete scegliere la versione con due, tre o quattro ante. Non dovete far altro che guardare lo spazio a disposizione e montare il vostro armadio grazie alle istruzioni incluse.

Pro. Capiente e dallo stile essenziale, perfetto in ogni ambiente.

Contro. Fondo dei cassetti troppo sottile.

Quando le camere sono piccole, bisogna adottare delle soluzioni per avere tutto l’indispensabile e non rinunciare a nulla. Per avere un ambiente funzionale e di design, questo armadio fa al caso vostro. Il mobile a ponte è elegante e raffinato, con uno stile innovativo e moderno. Realizzato in finiture raffinate in olmo e in bianco frassino, è dotato di una mensola sottoponte. L’armadio è ideale per avere una soluzione unica perché è completo di un comodo e pratico letto contenitore salvaspazio, rivestito in similpelle colore bianco. Grazie alle misure contenute, è ideale per arredare camere da letto, ma anche quella dei ragazzi non molto ampie.

Se la vostra camera non è particolarmente ampia, ma non amate la soluzione con l’armadio a ponte, l’alternativa è quella di avere un armadio con ante scorrevoli. Il modello realizzato in legno laminato di colore bianco, è completato con deliziosi decori a contrasto in grigio cemento, perfetto in un ambiente dallo stile moderno o essenziale. La tinta chiara, inoltre, è perfetta per dare più luce alla stanza e dare una sensazione di ampiezza. La struttura stabile e resistente è composta da due ante con all’interno un ripiano ed un bastone appendiabiti per lato per avere tutto in ordine e a portata di mano.

Pro. Il mobile è bello ed elegante.

Contro. Le istruzioni non sono facili.

A volte le camere da letto sono buie o si è costretti a vestirsi al buio per non disturbare, in questo caso riuscire a trovare i vestiti non è semplice. Per avere l’outfit impeccabile anche al buio, una soluzione può essere quella di adottare l’armadio con luce a led. Il modello perfetto per la stanza, ma anche per l’ingresso è formato da una parte centrale con ante a battenti, un appendiabiti con due ganci per sistemare le borse e una comoda scarpiera. L’armadio è completato da un comodo specchio ideale per truccarsi prima di uscire. Realizzato in laminato di quercia con inserti in bianco, il modello si abbina ad ogni ambiente.

Pro. Mobile robusto e curato nei particolari.

Contro. Le istruzioni per il montaggio non sono semplici.

Per chi ha una camera da letto grande e spaziosa e vuole avere una piccola stanza guardaroba a portata di mano, questo modello è perfetto. L’armadio angolare ricrea una comoda cabina in cui avere tutto ciò che serve, sempre a portata di mano. La struttura dal design moderno è funzionale e pratica, pensata per avere i vestiti in ordine in base alla tipologia. Oltre alla porta grande in bianco, il modello è composto da due laterali con ante a battente in bianco. Mentre nella parte esterna ha 2 ripaini grandi, 4 di medie dimensioni, 4 piccoli, in quella interna ci sono 5 ripiani, un appendiabiti, 6 ganci per appendere i vestiti. Il materiale in laminato di quercia sabbia e colore bianco, è stabile e resistente.

Pro. Ampio e facile da montare.

Contro. Manca un pannello nella parte superiore per evitare che la polvere si depositi.

