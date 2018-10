I carrelli di servizio pratici ed efficienti

Barattoli, piatti e pentole, lo spazio in cucina non sembra mai abbastanza. Se amiamo cucinare e passare ore davanti ai fornelli, i piani di lavoro sono importanti. Se non vogliamo fare acrobazie per preparate il pranzo o la cena, ma non vogliamo buttarci neanche in costose ristrutturazioni possiamo optare per il carrello da cucina. La struttura è perfetta per conservare tutto ciò che ingombra e può diventare un pratico piano di lavoro. Grazie alle ruote possiamo spostarla dove vogliamo e metterla in un angoletto quando non ne abbiamo più bisogno. La scelta del carrello non è facile, bisogna valutare le esigenze e lo stile della cucina. Vi presentiamo una selezione dei migliori carrelli disponibili su Amazon.

1. Langria

Semplice ed elegante il carrello da cucina ha un design versatile perfetto anche in altri ambienti della casa, come bagno o camera da letto. Le linee semplici e le finiture avorio consentono di abbinarlo ed integrarlo in ogni stile. Strutturato in tre piani, quello centrale può essere facilmente regolato per inserire microonde o semplici libri di ricette. Arricchito da ganci extra diventa un pratico ripostiglio per utensili o strofinacci. Dotato di quattro ruote può essere spostato a seconda dell'utilizzo. Abbiamo paura che possa muoversi mentre lo usiamo come piano d'appoggio? Niente paura, le ruote anteriori dotate di blocco consentono di bloccare il carrello.

2. Songmics

Lo scaffale da cucina in acciaio cromato ha uno stile moderno ed essenziale, perfetto in una cucina dal design innovativo. Il rivestimento cromato oltre ad essere d'effetto mette al riparo il carrello dalla ruggine. Dotato di ripiani regolabili ha una struttura rinforzata che può ospitare fino a 30 kg senza il pericolo di deformarsi o crollare. Con le quattro ruote fornite di blocco, lo scaffale è facile da spostare senza correre il rischio di spostamenti improvvisi.

3. Foppapedretti

Il carrello da cucina in legno ha una solida struttura durevole nel tempo. L'ampio piano di lavoro è arricchito da un tagliere estraibile, uno spazioso vano centrale porta microonde. I due comodi cassetti porta utensili sono affiancati da pratici porta rotoli laterali per carta da cucina. Il piano inferiore è chiuso da due eleganti antine scorrevoli trasparenti perfetto per avere tutto in ordine. La struttura si sposta facilmente grazie alle quattro ruote gommate antigraffio completate da un sistema frenante.

4. 13Casa

Lo scaffale da cucina bicolore sui toni del grigio e del bianco è perfetto in una cucina moderna, ma si adatta bene anche a camere o bagni. Il piano di lavoro è completato da un comodo cassetto porta utensili per avere tutto a portata di mano. I ripiani inferiori dotati di aste anticaduta sono pensati per conservare tazze e piatti senza correre il rischio di far cadere tutto quando si decide di spostarlo grazie alle comode ruote.

5. SoBuy

La resistente struttura in legno è pratica ed efficiente. Il ripiano può diventare un comodo piano di lavoro su cui preparare deliziosi manicaretti. Il cassetto e lo sportello laterale permettono di conservare utensili e piatti senza il rischio di romperli. Dotato di un utile supporto per strofinacci, il carrello puo essere posizionato in un angolo della cucina quando non dobbiamo più usarlo.

