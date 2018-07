Pratica, funzionale e capiente, la cassapanca da giardino è perfetta per arredare lo spazio esterno

Chi non desidera un giardino perfetto in cui passare le lunghe giornate estive in compagnia? Ognuno ha la sua idea e il suo stile, ma gli elementi fondamentali sono sempre gli arredi. Che servano a ripararci dal sole o a farci rilassare, il mobili devono essere funzionali e di design. Quindi come fare a meno della cassapanca da giardino? Il baule da pratico contenitore può diventare una comoda seduta in grado di regalare un tocco in più allo spazio esterno. Se vi piace l'idea di arricchire il vostro terrazzo con un tocco di eleganza, ma non sapete scegliere il modello adatto alle vostre esigenze, abbiamo qui per voi un guida da cui trarre spunto.

1. Keter

I mobili e i contenitori in giardino non sono mai abbastanza. La cassapanca da giardino omologata come seduta per due persone, diventa un indispensabile baule in cui conservare cuscini, giochi e accessori. Grazie all'interno areato, i nostri oggetti saranno al riparo da muffe e cattivi odori. La serratura completa il modello per garantire la massima sicurezza.

2. Toomax

La cassapanca da giardino multiuso dal design semplice e lineare, si adatta ad ogni tipo di stile, da quello minimal a quello shabby grazie alle decorazioni in simil legno. Resistente alle basse temperature, può rimanere in giardino anche nelle stagioni più fredde. La predisposizione per la chiusura con lucchetto assicura la massima sicurezza.

3. Tontarelli

Il baule cassapanca ha uno stile moderno ed elegante. Con l'aggiunta di colorati e soffici cuscini, può diventare una comoda seduta su cui passare piacevoli pomeriggi chiacchierando con gli ospiti. L'assenza di spigoli appuntiti, fa della cassapanca l'arredo perfetto se in giro ci sono bambini. Resistente e duratura può contenere tutti gli accessori giardino, senza il pericolo di rovinarli.

4. Toomax

La cassapanca in simil rattan con lavorazione intrecciata dona al giardino o al terrazzo un aspetto elegante e raffinato. Il baule dall'ampia capacità contiene comodamente tutti gli oggetti del giardino in totale sicurezza, grazie alla predisposizione per il lucchetto. La struttura resistente alle basse temperature è perfetta anche nei mesi più rigidi.

5. Terry

Se si preferisce una cassapanca da giardino resistente e pratica questo modello è perfetto. Lo stile essenziale viene accompagnato da pratiche impugnature laterali e ruote per facilitarne gli spostamenti. La struttura robusta assicura protezione agli oggetti conservati all'interno

