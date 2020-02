Le cassettiere e i comò per arredare la camera da letto

Organizzare gli spazi in una camera da letto piccola può diventare difficile. Se letto e comodini sono indispensabili, spesso si sacrifica l’armadio.

Quando c’è poco spazio e i soffitti poco alti, si sceglie un modello piccolo che però non sempre riesce a contenere tutto il guardaroba. Per organizzare al meglio gli spazi e sfruttare ogni angolo che ne dite di arricchire la camera con una cassettiera?

Il comò con cassetti permette di conservare al suo interno la biancheria o perte dei vestiti, inoltre, la parte superiore è perfetta come piano d’appoggio per avere l’indispensabile, come piccoli oggetti o lampade sfruttando al meglio lo spazio.

Gli stili sono differenti, ci sono quelle moderne, in legno o shabby chic, dovete solo decidere quella che si abbina al vostro arredamento. Vediamo alcuni modelli per completare la camera da letto.

La cassettiera deve essere un complemento d’arredo in grado di integrarsi con il resto della stanza e questo modello minimal è la scelta ideale. Realizzata in legno di pino massiccio ha le dimensioni perfette: lunghezza 79 cm, altezza 80 cm e profondità 40 cm, per contenere al suo interno l’indispensabile. Disponibile in bianco, regala luce in un ambiente piccolo o buio. I cassetti con guide metalliche sono resistenti, facili da aprire e chiudere. Il modello con 5 cassetti, 3 grandi e due piccoli, permette di avere in ordine e a portata di mano, la biancheria da camera, maglie e t-shirt. Facile da montare grazie alle istruzioni incluse, è perfetta anche per chi non è abile con il fai da te.

Pro. E’ realizzata con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni utenti il montaggio è stato difficile.

Scopri di più su Amazon a 109,99€

Gli amanti dello stile shabby chic non possono farsi sfuggire questo comò che darà un tocco in più al loro arredamento. Realizzato in legno di pino massiccio, il materiale naturale è stato lasciato grezzo per dare il tipico effetto che contraddistingue questo stile. Dotato di cinque cassetti molto ampi e spaziosi, potete sistemare al suo interno sia oggetti ingombranti, sia quelli meno grandi nei cassetti piccoli. Grazie alla guida laterale l’apertura e la chiusura è facilitata, inoltre la diversa cromia dei cassetti, permette di avere una cassettiera in grado di arredare ogni ambiente.

Pro. Il design è curato nei minimi dettagli.

Contro. Per alcuni il prezzo è un po’ alto.

Scopri di più su Amazon a 119,99€

Color antracite, pomelli in acciaio e piano in rovere naturale a contrasto sono i tratti distintivi della cassettiera in stile moderno. Il comò grazie alle sue tinte riesce a dare carattere ad ogni stanza. Il modello realizzato in legno di pino massiccio, è robusto e resistente grazie anche alle sue dimensioni: lunghezza 79 cm, altezza 80 cm e profondità 40 cm, pensate per contenere al suo interno l’indispensabile. Il modello con 5 cassetti, 3 grandi e 2 piccoli, è facile da aprire e chiudere grazie ai pomelli e alla guida. Per chi ha poco spazio, il comò è disponibile anche nella versione con quattro cassetti.

Pro. Cassettiera dallo stile ricercato.

Contro. Per alcuni i cassetti sono poco profondi.

Scopri di più su Amazon a 123,99€

Per regalare un senso di calore alla stanza il legno è il materiale ideale, questo comò in pino massello è la scelta giusta. Perfetto in una stanza dallo stile rustico, riesce ad unire eleganza e praticità. Il rivestimento laccato lucido rende la cassettiera resistente al tempo e all’usura ed inoltre, è facile da pulire. Perfetto per chi non ha molto spazio, il comò si sviluppa in altezza grazie alle sue dimensioni 38,3 x 82,3 x 90,1 cm. I piedini di supporto rendono il mobile stabile e resistente quando si aprono e si chiudono i sei profondi e capienti cassetti. Disponibile anche in bianco o in panna e legno, non vi resta che scegliere il vostro colore preferito.

Pro. Il mobile è ben fatto.

Contro. Per alcuni il montaggio è stato difficile.

Scopri di più su Amazon a 95,15€ con lo sconto del 4%

Se avete una camera da letto ampia e avete bisogno di un mobile, oltre all’armadio, per conservare il vostro guardaroba il comò è un aiuto in più. La cassettiera dallo stile moderno è formata da quattro ante a battente con mensole all’interno su cui sistemate maglie o vestiti, mentre nei cassetti è possibile sistemare la biancheria da camera. Il piano superiore ampio e spazioso è ideale per piccoli oggetti e soprammobili, mente quello inferiore è pensato per conservare giornali o libri. Realizzato in legno laminato di quercia con ante bianche e maniglie in alluminio, oltre ad essere stabile e resistente, è perfetto per l’ingresso o il soggiorno.

Pro. Il mobile è ampio e spazioso.

Contro. Per i non esperti del fai da te è difficile da montare.

Scopri di più su Amazon a 136€

Linee squadrate e tinte chiare sono le caratteristiche di questa cassettiera. Il comò dallo stile contemporaneo, ma minimal è pensato per arredare ogni ambiente e integrarsi facilmente. Perfetto in camera da letto, può essere messo anche nella camera dei neonati o nel soggiorno. Dotato di quattro comodi cassetti, potete conservare all’interno l’indispensabile. La parte anteriore dei cassetti caratterizzati da un rientro, sono facili da aprire e chiudere.

Pro. La cassettiera è robusta.

Contro. Il materiale è truciolato.

Scopri di più su Amazon a 95,49€