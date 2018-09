Le migliori cassettiere per un ufficio arredato con stile

Documenti, accessori o fogli, sono tanti gli oggetti da riporre che non sempre trovano la giusta collocazione all’interno dell’ufficio. Le cassettiere semplici, ma di design, sono l’arredo giusto per conservare gli oggetti più importanti. Da sistemate in un angolo o sotto la scrivania, devono integrarsi alla perfezione allo stile dell’ufficio e regalargli un tocco di eleganza. Trasparenti o in legno vediamo i modelli che vi permettono di conservare e avere l’ufficio in ordine



1. Songmics​

Pratica e versatile la cassettiera è perfetta per l’ufficio. Lo stile semplice e lineare consente di integrarsi alla scrivania. I tre cassetti sono ideali per conservare fogli, documenti o altri piccoli oggetti, per avere tutto a portata di mano e in ordine.

2. 13Casa

Amate uno stile semplice, ma caldo e accogliente? La cassettiera in legno si adatta perfettamente ad un ufficio dallo stile moderno, ma elegante. Grazie alle quattro rotelle è possibile spostare l'arredo in ogni angolo della camera senza alcuna difficoltà.

3. Iris Ohyama

Per avere sotto controllo i documenti importanti e trovarli in pochi secondi, la cassettiera da ufficio con cassetti trasparenti è la soluzione ideale. Solida e pratica può essere usata anche nella camera dei piccoli e contenere i loro giochi.

4. Composad

La cassettiera in legno con finiture in acciaio è ampia e resistente. L’aspetto pulito ed essenziale è una delle caratteristiche che rendono l’arredo unico e di design. Dotata di tre cassetti con serratura, vi permette di avere tutti i documenti al sicuro.

5. My_office

La cassettiera disponibile in differenti tonalità è perfetta per l’ufficio o per la camera dei bambini. Le ruote permettono di spostarla con pochi sforzi in un angolo della stanza o sotto la scrivania a seconda delle necessità.

