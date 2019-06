Cucina piccola? idee e consigli per arredarla nel modo giusto

Negli ultimi anni lo spazio in casa si è sempre più ristretto, monolocali e bilocali hanno preso il posto dei grandi appartamenti. Oltre alle camere da letto e al soggiorno anche stanze come la cucina sono diventate sempre più piccole.

Se abbiamo una ambiente di dimensioni ridotte, non vuol dire che non possiamo arredarla nel modo giusto con tutto il necessario. Le soluzioni per sfruttare ogni angolo sono tante, dai mobili che hanno tutto il necessario in poco spazio, ai tavoli di piccole dimensioni, fino ai minifrigo, basta sistemare i mobili in modo tattico, senza rinunciare al design.

Che sia lunga, stretta o un open space, l'importante è scegliere una palette di colori sui toni del bianco o neutri come il beige o il legno, fondamentali per dare una sensazione di profondità alla stanza. Una volta tinteggiate le pareti con le tonalità giuste non dovete far altro che arredarla. Non sapete come? Ecco alcune idee per avere una casa elegante e funzionale anche con una cucina piccola.

In cucina i piani lavoro o d'appoggio sono fondamentali, soprattutto se amate cucinare e sperimentare piatti nuovi per la vostra famiglia. Nelle cucine di piccole dimensioni, grazie alle soluzioni giuste è possibile avere un ambiente organizzato senza rinunciare a nulla. Con questo arredo avrete un piano di lavoro comodo e pratico. Il mobile dal design semplice ed essenziale si abbina con le cucine moderne. Perfetto in un open space, costituisce l'elemento che divide un ambiente dall'altro. Il piano di lavoro in bianco, è reso unico dal rivestimento superiore in grigio cemento, ideale per chi ama lo stile minimal. L'arredo, pratico ed efficiente, si trasforma in un comodo tavolo in grado di ospitare fino a quattro persone, per la colazione o un pranzo veloce. Se abbiamo pochi pensili, ma tanti accessori, il piano d'appoggio con quattro nicchie ci viene in soccorso. I ripiani sono perfetti per riporre e avere sempre a portata di mano tazze, bicchieri e ciotole. Non dovete far altro che munirvi di martello e cacciavite e nel giro di qualche ora avrete un piano d'appoggio in più che renderà la vostra cucina funzionale e di design.

Scopri di più su Amazon a 101,12€

Pranzare o cenare in compagnia di tutta la famiglia è importante, spesso con la cucina di piccole dimensioni molti pensano che sia impossibile avere un tavolo attorno al quale fare colazione. Grazie al modello pieghevole, non si deve rinunciare a nulla. Il mobile disponibile in legno naturale e nero, ha anche una versione bicolor, con inserto bianco per chi ama lo stile moderno o vuole creare un elemento di contrasto in una cucina classica. Piccolo e poco ingombrante da chiuso, diventa un comodo tavolo da quattro una volta aperto. La struttura semplice ed elegante fa del tavolo un elemento di design in grado di impreziosire ogni ambiente. Una volta concluso il pranzo o la cena, basta chiuderlo e posizionarlo in un angolo della cucina, perfetto per avere un piano d'appoggio in più.

Scopri di più su Amazon a 113,04€

In ogni cucina ci sono degli elementi che non possono mancare. Grande o piccola che sia lo scaffale è fondamentale per conservare al suo interno l'indispensabile. Se l'ambiente non ha grandi dimensioni, questo non vuol dire che non possiamo avere uno scaffale adatto alla struttura della stanza. Il mobile portaoggetti, piccolo e compatto (45 x 17 x 84 cm), è perfetto per sfruttare gli spazi stretti e creare una credenza aggiuntiva per la casa. Realizzato in plastica resistente, ideale contro la muffa e la ruggine, è dotato di 4 cassetti, profondi pensati per conservare al loro interno tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Semplice da spostare grazie alle quattro ruote, può essere sistemato in base alle nostre necessità riducendo al minio l'ingombro. Facile da assemblare anche per coloro che non amano il fai da te, è ideale anche in bagno per i prodotti di bellezza o nella camera dei bambini e conservare al suo interno tutti i giochi.

Scopri di più su Amazon a 62,99€

Conservare nel modo appropriato gli alimenti e preservare la qualità dei cibi è importante per la salute nostra e di chi ci circonda. Il frigorifero è l'elettrodomestico per eccellenza, in grado di mantenere le bevande al fresco e di preservare la bontà degli alimenti. Se abbiamo una cucina piccola e poco spazio, non vuol dire rinunciare al frigorifero, ma scegliere un modello piccolo. Il frigorifero da tavolo è caratterizzato da un design classico e versatile con la porta bombata e la maniglia esterna realizzata in metallo. Compatto ed efficiente può essere posizionato in ogni angolo della stanza o integrato all'interno di una cucina componibile, per ridurre al limite l'ingombro. Il modello con capacità 97 lt è caratterizzato da un'elevata classe energetica, e della luce interna a tecnologia LED che garantisce fino al 90% di risparmio energetico, per non avere costi in bolletta eccessivi.

Scopri di più su Amazon a 197,91€ con uno sconto del 5%

Se siete alla ricerca di una cucina con tutti gli optional, ma che occupi poco spazio, questo modello fa al caso vostro. Piccola e compatta la cucina ha tutto ciò che serve in pochi metri, senza tralasciale il design. Le linee eleganti ed essenziali si sposano alla perfezione con i colori accesi, ideali in una casa dallo stile moderno. Frigorifero da incasso, piano cottura a piastre in acciaio Inox e forno a microonde sono gli elettrodomestici fondamentali, tutti a portata di mano. Dotato di lavabo e piano di lavoro il modello componibile permette di dare libero sfogo alla propria passione culinaria e realizzare pranzi e cene per tutta la famiglia.

Scopri di più su Amazon a 639,45€