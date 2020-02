I comodini per arredare la camera da letto e avere tutto in ordine

Per garantirci il giusto relax, la camera da letto deve essere confortevole e ben arredata. Il letto, l’armadio e i materassi sono la prima cosa a cui pensiamo quando decidiamo di arredarla. Tra questi un ruolo non secondario lo ricoprono i comodini.

Spesso sottovalutati, in realtà sono elementi d’arredo che permettono di avere tutto ciò di cui si ha bisogno prima di addormentarsi, sempre a portata di mano. Ideale per poggiare un buon libro, tablet o smartphone è la superficie perfetta su cui sistemare la lampada.

Con antine o cassetti, è fondamentale scegliere un modello che si abbini alla perfezione con il resto dell’arredamento. Se siete alla ricerca di un comodino vintage, moderno o minimal, ma non sapete quale scegliere ecco una piccola guida ai migliori modelli.

Se siete alla ricerca di un comodino funzionale che si abbini ad ogni stile della camera, questo modello basic è quello che fa per voi. Disponibile in vari colori, dal total white fino a quello bicolor con struttura in legno e cassetto a contrasto bianco, avrete un elemento d’arredo semplice ma di design. Il modello dalle linee squadrate si integra in una camera dallo stile moderno o minimal. Dotato di un cassetto e di un ripiano inferiore rialzato dal pavimento, potrete conservare al suo interno tutto ciò di cui avete bisogno prima di addormentarvi. Realizzato in legno di buona qualità ha dimensioni ridotte e una struttura non pesante, perfetto per spostarlo in base alle necessità.

Pro. L’assemblaggio è facile e veloce.

Contro. Meglio non forzarlo per non danneggiarlo.

Scopri di più su Amazon a 18,60€ con uno sconto dell’10%

Design retrò, struttura in legno e tinte chiare sono i tratti distintivi dello stile shabby chic e questo comodino li racchiude tutti. La struttura realizzata in legno di pino massiccio è solida e regala un aspetto robusto ma delicato al complemento d’arredo. I due cassetti in stile anticato sono grandi e spaziosi, pensati per permettere di conservare all’interno l’indispensabile. Disponibile anche nella versione con cinque cassetti, vi permetterà di conservare al suo interno, biancheria, libri o apparecchi tecnologici.

Pro. Il comodino ha cassetti ampi e robusti.

Contro. Le istruzioni per il montaggio non sono molto chiare.

Scopri di più su Amazon a 53,99€

Se avete una camera da letto in stile moderno e volete regalarle un tocco in più questo comodino è la scelta perfetta. Disponibile in diversi colori dal bianco e nero, fino al blu o al rosso, riesce ad arredare ogni ambiente. Il modello con struttura tonda o quadrata può essere acquistato nella versione base con due elementi a cui è possibile aggiungere altri moduli secondo le vostre necessità. Ideale in camera da letto, il mobile può essere un pratico portaoggetti sia in bagno che nel soggiorno. Realizzato in ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene), è un materiale termoplastico molto resistente, adatto sia all’interno che all’esterno.

Pro. La struttura modulare permette di scegliere l’altezza del comodino.

Contro. La superficie non è molto ampia.

Scopri di più su Amazon a 116,33€

Se siete alla ricerca di un arredo che riesca a completare lo stile industrial questo comodino non può di certo mancare nella vostra camera. I toni caldi del legno e uno spazioso scomparto portaoggetti aperto, vi regaleranno un elemento d’arredo pratico e di design. La struttura in ferro nero opaco e i robusti ripiani in legno resistono nel tempo e sono in grado di reggere un carico fino a 20 kg. Mentre lo spazioso scomparto portaoggetti vi permette di avere tutto il necessario a portata di mano, il piano d’appoggio è pensato per avere in ordine la lampada, gli occhiali e l’indispensabile. Se lo spazio non è sufficiente, grazie alla struttura modulare potete unire un altro elemento.

Pro. La struttura è resistente.

Contro. Per alcuni il comodino è un po’ basso.

Scopri di più su Amazon a 59,99€

Piano laccato in bianco e struttura in acciaio, sono queste le caratteristiche del comodino che non possono mancare all’interno di una camera dallo stile contemporaneo. Il design essenziale ma ricercato, regala forme squadrate ammorbidite dagli angoli smussati, per creare un arredo armonioso, ma di carattere. Piccolo e compatto è la scelta perfetta per chi non ha bisogno di molto al risveglio o prima di dormire. Dotato di un cassetto potete conservare al suo interno oggetti preziosi. Facile da pulite ha bisogno di poca manutenzione.

Pro. La struttura è resistente e di design.

Contro. Alcuni utenti hanno riscontrato piccole imperfezioni alla laccatura.

Scopri di più su Amazon a 85,41€

Gli amanti del design sono attenti ai minimi dettagli e sono alla ricerca di complementi d’arredo in grado di dare carattere all’ambiente. Questo comodino è la soluzione ideale. Il mobile sospeso, è una soluzione innovativa per avere un comodino funzionale ma che di sicuro attiri l’attenzione. Disponibile in bianco o grigio è perfetto come piano d’appoggio grazie alla superficie spaziosa e per conservare all’interno del cassetto gli oggetti preziosi. Realizzato in MDF (Medium-Density Fibreboard), un derivato del legno, è solido, robusto e riesce ad avere una portata fino a 15 Kg. Il montaggio semplice e veloce è facilitato da tutto l’occorrente presente nella confezione.

Pro. Il comodino sospeso è perfetto nelle camere piccole.

Contro. I tasselli in dotazione non sono molto robusti.

Scopri d più su Amazon a 46,99€