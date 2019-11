I migliori divani letto per creare in casa un ambiente pratico e accogliente

Trascorrere il proprio tempo libero in famiglia è il desiderio di molti. Tra le stanze della casa perfette per riunire i propri cari, oltre alla cucina anche il soggiorno è il luogo più ambito. Librerie e televisione hanno un ruolo importante, ma tra gli elementi d'arredo il fulcro è senza dubbio il divano.

Questo permette di rilassarsi comodamente davanti alla tv, schiacciare un riposino o trascorrere il proprio tempo persi tra le pagine di un buon libro.

Se si ama ospitare amici e parenti, ma si ha la casa piccola e non si dispone di una camera da letto in più, ecco che il divano vi viene in soccorso. I modelli con letto incluso, da semplice elemento d'arredo si trasformano in un pratico posto in più per dormire.

Non avete idea di quale scegliere? Niente paura, abbiamo selezionato alcuni modelli che potrebbero fare al caso vostro.

Se non si ha un ambiente ampio, ma non si vuole rinunciare alla comodità di un divano, la soluzione ideale è quella di scegliere un modello a due posti. Piccolo e compatto riuscirà ad adattarsi ad ogni stanza, ma nello stesso tempo non trasmetterà un senso di "soffocamento" all'ambiente. Il divano letto ha un design essenziale che permette di inserirlo sia in contesto moderno sia in uno più classico. Il sofà pensato per ospitare due persone, con pochi semplici gesti diventa un comodissimo e spazioso letto. Il dettaglio che fa la differenza? Lo schienale si può regolare in 6 posizioni differenti per adattarsi a tutte le necessità ed esigenze. L'imbottitura in spugna ad alta intensità vi regala un senso di benessere anche dopo diverse ore. I quattro cuscini inclusi completano il divano e diventano dei comodi guanciali per la notte.

Pro. Divano letto comodo e spazioso.

Contro. Il colore risulta leggermente più scuro rispetto alla foto

Se siete alla ricerca di un divano dallo stile moderno, ma che riesca ad integrarsi comodamente in ogni ambiente della casa, questo modello a tre posti non può mancare all'interno del vostro appartamento. Perfetto anche in ufficio, il rivestimento in tessuto grigio regala un tocco di eleganza alla struttura. Basta rimuovere la copertura e lavarla in lavatrice per avere un elemento d'arredo pulito e igienizzato. Dotato di sistema clic clac, confortevole e lineare, con un solo semplice movimento si trasforma in un comodo ed accogliente letto. L'inclinazione dello schienale è regolabile su due posizioni per scegliere quella che si adatta meglio alle vostre esigenze. Il divano letto è completato da due cuscini in tessuto imbottiti in fiocco.

Pro. La seduta è molto comoda ed è facile trasformarlo in un letto.

Contro. Si dorme comodamente in una sola persona.

Bello ed elegante, questi sono i tratti distintivi di questo divano letto dal design semplice e minimale che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento, regalando un tocco di semplicità e di eleganza. Dotato di solida struttura con piedi in legno, è completato da 2 braccioli e un rivestimento in tessuto trapuntato sui toni del grigio chiaro. L'imbottitura morbidissima e di alta qualità renderà piacevole trascorrere il tempo libero sul divano. Con questo modello non avrete più problemi ad ospitare amici e parenti che vi piombano a casa improvvisamente. Basta tirare fuori i piedini a scomparsa nascosti nello schienale e il divano grazie alla sua struttura in legno si trasforma in un pratico letto a due posti.

Pro. Ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro. La seduta è un po' dura

Se siete alla ricerca di un modello innovativo e che riesca ad ospitare il maggior numero di persone, questo divano è quello che fa per voi. Il modello dalle linee squadrate, si adatta ad ogni ambiente, dalle case moderne, ai bilocali, fino agli uffici. Disponibile in diversi colori dovete scegliere solo la tinta che fa per voi, rossa, viola o bordeaux se volete dare carattere alla stanza, bianco o nero per uno stile più classico e i colori pastello se amate un arredamento più elegante. Il divano letto realizzato completamente in poliuretano espanso, è formato da tre elementi che possono essere disposti in base alle vostre esigenze. Potete avere tre letti singoli, un matrimoniale con testiera o un lettone per far dormire i piccoli tutti insieme. I due cuscini inclusi, diventano dei comodi braccioli.

Pro. Lo schienale è tenuto fermo da pratiche zip.

Contro. Non ha piedini di rialzo.

Per alcuni il divano in pelle è un vero e propio must da avere assolutamente a casa. Questo modello unisce il fascino del tessuto in pelle alla praticità del divano letto. Il suo design senza tempo, lo rende l'elemento d'arredo ideale in ogni ambiente della casa, da quella in stile vintage a quella classica, restituendo in ogni caso un senso di calore ed eleganza. Grazie al meccanismo a ribalta dello schienale, in pochi secondi diventa un pratico letto, pronto ad ospitare i vostri cari. L'elemento in più? La seduta è realizzata con molle a S per assicurare comfort ed elasticità, in ogni momento.

Pro. Il divano è comodo e facile da trasformare in letto.

Contro. Non è molto grande.

Perfetto in ambienti piccoli o in monolocali, questo divano letto unisce eleganza e praticità. Realizzato in tessuto di cotone e poliestere è disponibile in tre colori, rosa chiaro, grigio e marrone, non dovete fare altro che scegliere quello che vi piace di più. Facile da pulite, può essere comodamente protetto da un copridivano soprattutto se in casa ci sono bambini. Il letto ampio si monta in pochi secondi grazie al sistema clic clac e ai due cuscini inclusi che diventano dei pratici guanciali. L'elemento che lo contraddistingue? Il divano sotto la seduta comoda e confortevole ha due pratici contenitori in cui conservare la biancheria e le coperte. In poco spazio avrete un elegante divano da soggiorno, un comodo letto ed un contenitore doppio per riporre i tuoi oggetti.

Pro. Il modello è comodo e versatile.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

