Dondolo da giardino per rilassarsi con stile e comodità

Il profumo dei fiori, le dolci temperature che rinfrescano le giornate estive e i momenti passati in compagnia dei propri amici e parenti sono gli elementi indispensabili quando si vuole staccare la spina dagli impegni settimanali o dal lavoro e si ricerca il relax.

Pranzi e cene all’insegna di barbecue, giochi divertenti in compagnia di grandi e piccini sono solo alcune delle attività che caratterizzano le giornate all’aria aperta, ma se vogliamo davvero rilassarci l’elemento indispensabile è il dondolo.

Essere cullati dolcemente mentre chiacchieriamo o ci godiamo le bellezza del giardino è un’esperienza irrinunciabile che renderà piacevole il vostro tempo libero.

A due posti, reclinabile o in legno, le soluzioni sono diverse, dovete farvi guidare solo dal vostro gusto e dallo stile che avete deciso di adottare in giardino. Il dondolo deve rispecchiare in pieno il look che avete scelto per il divano, le sedie e il tavolo e avere un look degno dei migliori designer. In commercio ci sono molte soluzioni con prezzi e caratteristiche differenti a seconda delle esigenze.

Per darvi una mano nella ricerca del vostro dondolo preferito, abbiamo stilato una piccola guida con i migliori modelli. Non dovete far altro che scegliere quello che vi piace di più e iniziare a rilassarvi.

1. Per riposarsi e rilassarsi: Dondolo letto

Quando abbiamo bisogno di rilassarci e passare del tempo in totale tranquillità immersi nella natura tipica del giardino, il dondolo è la soluzione a cui è difficile rinunciare. Per chi ama lo stile semplice ed essenziale questo modello è la scelta ideale. La struttura realizzata in acciaio marrone è completata da una copertura beige. Il colore chiaro e delicato, oltre a rendere l’ambiente raffinato filtra i raggi del sole e garantisce un’esperienza piacevole. Chiacchierare con gli amici comodamente seduti sull’altalena da giardino è possibile grazie alla seduta grande e confortevole. Il modello tre posti è pensato per ospitare adulti e bambini. Quando siete stanchi e avete voglia di concedervi del tempo tutto per voi e volete schiacciare un pisolino all’ombra del vostro albero preferito, il dondolo si trasforma in un confortevole letto. Basta abbassare lo schienale e farvi cullare dal dolce dondolio. Il modello semplice e facile da montare è perfetto anche per chi non ha dimestichezza con martello e cacciavite, vi basterà seguire le istruzioni e il gioco è fatto.

2. Per chi ama lo stile classico: Dondolo tre posti

Avere un giardino funzionale con gli arredi giusti e pronto ad ospitare amici e parenti è molto importante, ma lo stile non può essere sottovalutato. Con questo dondolo dalle linee classiche ed eleganti non potrete sbagliare. L’altalena da giardino dai colori caldi e avvolgenti dell’ecrù e del marrone regalerà un aspetto raffinato al vostro terrazzo. Il parasole sui toni del beige completa il dondolo e gli regala un tocco in più. La struttura tubolare in ferro, sulle tinte marroni, si abbina alla perfezione ai cuscini. Il dondolo a tre posti, si trasforma in un comodo letto pronto ad ospitarvi grazie allo schienale ribaltabile, per farvi rilassare la mente e il corpo trasportati dal dolce movimento. La struttura robusta, resiste alle intemperie e ai raggi del sole senza deformarsi.

3. Per chi ama lo stile rustico: Dondolo con stampa a righe

Terrazzi, giardini o patii, sono le parti della casa in cui possiamo entrare in contatto con la natura e i suoi elementi essenziali. Per avere un ambiente che rispecchi in pieno le caratteristiche di questi luoghi, il dondolo dallo stile rustico è l’elemento essenziale. L’arredo da giardino con lo scheletro in acciaio, si integra alla perfezione con l’ambiente che lo circonda. La struttura in acciaio, sulle tinte del verde è completata da una seduta in poliestere caratterizzata dalla stampa a strisce bianche e verdi. L’altalena da giardino a tre posti permette di chiacchierare o prendere un aperitivo in compagnia degli amici, immersi nella natura. Per vivere piacevolmente anche le ore più calde, il dondolo con la copertura rigorosamente in verde, ci protegge dai raggi solari con un design unico e ricercato. Gli amanti del fai da te potranno dare libero sfogo alla loro passione. Basta munirsi di martello e cacciavite e costruire in poco tempo il dondolo aiutati dalle spiegazioni incluse nella confezione.

4. Per chi ha poco spazio: Sedia a dondolo

Chi ha poco spazio in giardino o in terrazzo, ma sogna di avere un angolino dedicato al relax e al benessere, ha diverse alternative. Se il dondolo a tre o due posti sembra impossibile da avere, si può ricreare lo stesso effetto con una sedia. Piccola e confortevole, l’elemento d’arredo dalle dimensioni ridotte, può essere posizionato in ogni angolo del giardino. La base dal diametro di 103 cm, è perfetta anche su un balcone ampio. La poltrona con la struttura a reticoli ha uno stile sobrio ed elegante. Il modello a ovetto e il comodo cuscino vi avvolgerà e vi proteggerà durante i lunghi pomeriggi primaverili. Il dondolo realizzato sui toni del nero e del bianco è perfetto per assorbire e riflettere i raggi del sole anche durante le assolate domeniche estive. Il materiale resistente è pensato per resistere alla pioggia e al vento tipiche del periodo invernale e al caldo della bella stagione.

5. Per chi ama lo stile moderno: Dondolo ergonomico

Stile essenziale e linee minimal sono i tratti distintivi del look moderno che appassiona sempre di più. Se siete amanti di questo design, allora non vi resta che arredare anche il giardino. Il dondolo dalla struttura ergonomica, non solo renderà unica la terrazza o l’ambiente esterno, ma vi permetterà di riposarvi in pieno relax e comfort. La parte reclinabile supporterà e accompagnerà la forma naturale della colonna vertebrale. Perfetta sia per la stagione estiva che per quella più fredda come l’autunno, l dondolo ha una struttura in acciaio verniciata a polvere per proteggere l’altalena da giardino da ruggine e umidità. Il tetto a cupola sui toni del bianco e del panna offre un’ottima protezione dai raggi UV, Il tessuto impermeabile inoltre è pensato per limitare il passaggio dell’acqua durante temporali improvvisi.

Un evergreen: Dondolo in legno

Quando si parla di dondoli da giardino, il modello classico a cui non si può rinunciare è quello in legno. Il suo look lo rende perfetto per il giardino o il patio, dallo stile rustico. Il materiale naturale con le sue venature regalerà un senso di calore e di famigliarità al terrazzo. Realizzato in legno di pino ha una struttura robusta in grado di supportare fino a 240 kg di peso. Il dondolo in legno è reso unico dal tettuccio in tessuto di poliestere con rivestimento in PA che oltre a ripararvi dal sole resiste alle intemperie e alle basse temperature della stagione più fredda. Non vi resta che farvi cullare dal dolce movimento del dondolo in compagnia dei vostri amici o di un buon libro.

