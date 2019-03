Come festeggiare l'8 marzo arredando la casa di giallo

Il giallo da sempre è il colore simbolo della Festa della Donna. Oltre alla classica mimosa possiamo decidere di onorare l'8 marzo e le conquiste ottenute dalle donne, con arredi del colore del sole. Poltrone, tavolini o panche dallo stile moderno e dal giallo intenso regaleranno ad ogni ambiente un tocco in più. Simbolo di forza ed energia, il colore è perfetto per traghettare ogni stanza dal buio invernale, verso le tinte fresche e brillanti della primavera. Per dare un tocco di design ad ogni ambiente e festeggiare la Festa della Donna abbiamo pensato di proporvi alcuni arredi in cui domina il colore del sole.

1. Comodo e capiente: Pouf

Il pouf dal design semplice ed elegante si adatta alla perfezione ad ogni stile ed ambiente. Disponibile in diversi colori, il contenitore sui toni del giallo è perfetto per regalare uno stile unico ad ogni stanza. Perfetto nelle camere poco luminose, il giallo brillante del pouf diventa il punto focale del salotto regalando un tocco di luce alla stanza. Il contenitore pensato per gli ambienti piccoli con spazio ridotto, ospita al suo interno giocattoli, coperte, legna o oggetti ingombranti, per avere tutto a portata di mano e la stanza sempre in ordine. Realizzato in legno e gommapiuma, il pouf oltre ad essere resistente nel tempo, è anche comodo. In un attimo diventa una confortevole seduta o un poggiapiedi, ideale se vogliamo rilassarci guardando la tv.

Scopri di più su Amazon a 135€

2. Elegante e di design: Poltroncina

Perfetta per regalare al salotto o alla camera da letto uno stile elegante e raffinato. La poltroncina dalla seduta avvolgente e comoda è ideale per accogliere gli ospiti nel migliore dei modi e farli sentire a proprio agio. Gli stabili braccioli, lo schienale alto, l'ampia seduta e la comoda imbottitura fanno della sedia un arredo bello e confortevole. La poltroncina sulle tinte del giallo e con robuste gambe in legno, è facile da pulire anche quando in casa ci sono bambini particolarmente vivaci. Basta un semplice panno di cotone e in un attimo tornerà come nuova.

Scopri di più su Amazon a 99,90€

3. Per chi ama lo stile vintage: Tavolo contenitore

Perfetto nella camera di una ragazza o al centro del salotto il tavolino contenitore è in grado di conferire uno stile moderno e al contempo vintage ad ogni ambiente. L'arredo dalle linee morbide e affusolate è ideale per chi ama il design e avere mobili unici e di tendenza. Il tavolino a forma di valigia sulle tinte del giallo, diventa il punto focale di ogni stanza. Pratico e resistente, una volta aperte le cerniere del bagaglio ci permette di conservare al suo interno, riviste, giocattoli o coperte. I quattro robusti piedi in legno grezzo trasformano il tavolino in una comoda seduta.

Scopri di più su Amazon a 54,91€

4. Funzionale e pratica: Mensola

Per avere una casa in pieno stile 8 marzo la mensola da parete è l'arredo discreto, ma di tendenza a cui è difficile resistere. Perfetta in cucina, salotto o camera da letto, la decorazione da parete ci permette di avere a portata di mano quello che ci serve. Robusta e facile da montare, la mensola ci consente di avere tutte le spezie a portata di mano in cucina, le nostre foto preferite in salotto o i nostri libri irrinunciabili in camera da letto. Lo stile essenziale dalle linee squadrate è perfetto in ogni ambiente, la tinta gialla poi, regala un tocco in più e un look unico alla stanza.

Scopri di più su Amazon a 161,42€

5. Per chi ama lo stile essenziale: Mobile porta televisore

Se amiamo lo stile essenziale il mobile porta televisore è la scelta perfetta. Le linee squadrate e minimal, sono pensate per un ambiente moderno, il giallo poi regala all'arredo una grinta in più. Curato nei minimi dettagli il mobile in legno resistente, è arricchito da dettagli in massello che si combinano alla perfezione anche in una stanza dal look classico. Il porta televisore diventa un pratico scaffale in cui conservare i nostri libri preferiti, vinili o piccoli oggetti, avendo tutto a portata di mano.

Scopri di più su Amazon a 84,70€