Casa: le proposte di JYSK, per un arredamento di qualità a prezzi convenienti

JYSK è il marchio danese che sta spopolando nel commercio di mobili per la casa, per il giardino, materassi, tessile, cuscini e per decorazioni. In attività dalla fine degli anni settanta, in Italia si è ormai diffuso con oltre 50 punti vendita, che offrono alternative al solito arredamento, proponendo mobili in stile nordico che coniugano design ed eleganza. Il vantaggio di questo marchio è la convenienza economica dei suoi prodotti, senza rinunciare a un gusto ricercato.

In occasione della recente apertura di uno dei suoi punti vendita a Castel Romano a Roma, abbiamo pensato di recensire per voi alcuni mobili particolari e alcune decorazioni che potranno stuzzicare le fantasie natalizie.

1.Tavolo Saskia

Per gli amanti dello stile minimal chic segnaliamo il Tavolo Saskia: ecco come rendere un soggiorno/salone molto elegante e comodo, agevolando la conversazione tra commensali. Il tavolo con gambe in rovere massiccio oliato è composto da un ripiano rettangolare in vetro temprato. Il suo stile nordico lo rende adatto ad ambienti prettamente moderni e più orientati alle tinte chiare.

2.Tavolo New York

Per chi invece preferisce pranzare in un’atmosfera che ricordi l’America, allora il tavolo New York è quello che fa al caso vostro. La sua struttura in rovere selvatico americano impiallacciato lo rende adatto ad ambienti moderni e alla ricerca della particolarità.

3.Sedia Blokhus

Sedia Blokhus: la sedia best seller del marchio è disponibile in 4 colori: bianca, grigia, rossa o nera. Adattabile ad ogni contesto, rende l’ambiente moderno e soprattutto comodo per l’importante caratteristica della seduta imbottita. La naturalezza dei materiali con i quali è composta offre alla casa una marcia in più in tema di stile minimal chic, coniugando equilibrio e fascino delle linee essenziali.

4.Scaffale Bjerlev

Per chi ama lo stile industrial invece non può assolutamente farsi mancare lo Scaffale Bjerlev, che con la sua forma a scala si adatta perfettamente ad un ambiente domestico come il soggiorno/salone. Lo scaffale è in ferro, composto da quattro ripiani ed è un’ottima soluzione per chi vuole decorare l’ambiente con un prodotto di alto design.

5.Gnomo del Natale

Lo Gnomo del Natale è una decorazione in perfetto stile scandinavo, è alto 80 cm e la sua simpatica figura risalterà nei vostri ambienti domestici durante le feste. Questa decorazione in cotone, è perfetta per rendere gli interni festosi: grazie ai colori tradizionali ma comunque sobri è in linea con qualsiasi tipo di arredamento, anche quelli più basic e di design, in stile proprio nordeuropeo.

6.Corona a forma di cuore

Questa Corona decorativa a forma di cuore è fatta con materiali naturali, e si presenta come un adorabile oggetto di arredamento. Gli usi possono essere molteplici: un delizioso centro tavola al cui interno magari posizionare delle candele o delle lucine, una originale ghirlanda di benvenuto fuori la porta di casa, semplice ma sofisticata. La corona di JYSK è adatta a tutti i tipi di interni, dato il colore neutro del legno che rispetta in pieno lo stile nordico del marchio.