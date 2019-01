Librerie da parete, le più belle e funzionali per arredare casa a meno di 100 euro

Una casa bella e di design ha bisogno di un arredamento in cui la cura e l'attenzione al dettaglio è fondamentale. In questo caso per avere uno stile unico e di tendenza le librerie da parete sono l'arredo a cui nessuno può rinunciare. Le librerie con la loro semplicità riescono a regalare un look originale e super-chic ad ogni ambiente. Inoltre, sono perfette per arredare una parete inutilizzata e sfruttarla in modo più intelligente. La scelta del modello e della grandezza dipende molto dalle dimensioni del muro e dalla quantità di libri a nostra disposizione. Per questo scegliere la libreria da parete adatta al nostro soggiorno o camera da letto, non è semplice. Vi mostriamo una selezione dei migliori modelli ad un prezzo super competitivo per riempire un angolo o una parete e regalargli un fascino senza tempo!

1. Perfetta per chi ama lo stile moderno ed essenziale: Libreria da parete contemporanea

Stile modero ed essenziale sono i tratti distintivi della libreria da parete contemporanea. Il modello diventa un elemento d'arredo indispensabile per chi ama lo stile moderno e di design. Gli scaffali non allineati creano movimento e dinamicità alla stanza. La libreria, realizzata in materiale ecologico e resistente, ha un'alta capacità di carico, anti-deformante, perfetta per conservare i nostri libri preferiti. Disponibile in bianco o nero, il modello è ideale per arredare il soggiorno o il corridoio. Basta alternare ai libri soprammobili, piante o statuine e la libreria diventerà il punto focale della stanza per uno stile elegante e super-chic.

2. Per chi ama i materiali naturali: Libreria da parete in legno

Il legno con le sue venature e colori è un materiale caldo, perfetto per rendere ogni ambiente accogliente e di design. La libreria a parete con i suoi ripiani multidimensionali e le linee nette, unisce la classicità del legno con uno stile moderno ed essenziale. Ideale in soggiorno o in ufficio, il mobile diventa l'arredo ideale per avere i libri in ordine e regalare un look inconfondibile alla stanza. Abbinata ad una parete dai colori freddi, la libreria regalerà alla stanza uno stile moderno e contemporaneo.

3. Piccola e di design: Libreria a parete in acciaio

Se amiamo uno stile contemporaneo in cui il design è tutto, la libreria da parete in acciaio, non può mancare nel nostro arredamento. Il materiale rivestito con vernice a polvere è resistente e duraturo. Il modello a forma di chiocciola, è ideale per arredare spazi piccoli o solo parte di una parete. Perfetta per il soggiorno o la camera dei ragazzi, la libreria può ospitare i libri preferiti o tutta la collezione di cd e dvd.

4. Perfetta per chi ha poco spazio: Libreria a parete a colonna

Non tutti hanno la fortuna di avere case grandi e accoglienti. Per non rinunciare ad una libreria a portata di mano, il modello a colonna è perfetto. Alto e di dimensioni ridotte, occupa poco spazio, ma è in grado di contenere tutti i nostri libri preferiti. I ripiani inclinati permettono di sfruttare al meglio lo spazio a disposizione. Il materiale in legno resistente, è perfetto da abbinare in ogni ambiente, che sia una camera o un ufficio.

5. Ideale per arredare ogni angolo della stanza: Libreria a parete angolare

L'elegante libreria ad angolo è perfetta per arredare in modo funzionale anche gli ambienti più piccoli. La forma a zigzag e i ripiani curvi regalano alla stanza un senso di dinamicità e movimento, perfetto per rendere l'ambiente più grande. Gli angoli smussati sono ideali se in casa ci sono bambini. I ripiani aperti per accesso facile, ci faranno trovare il nostro libro preferito in un attimo.

