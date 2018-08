Scarpiera, la soluzione più adatta per la casa al mare

Resistere alle scarpe per alcuni è davvero un’impresa. L’ultimo modello sembra sempre quello perfetto da abbinare ad un abito o a un completo. Le calzature, però, non possono essere abbandonate in un angolo della casa, soprattutto se questa è di piccole dimensioni come l'abitazione al mare. Per questo bisogna sistemarle in un mobile a loro dedicato per evitare di trovarle sparse in giro per la stanza. Non esiste arredo più adatto che una comoda scarpiera. Se siete shoes addicted o avete bisogno di una scarpiera pratica e comoda per arredare la vostra casa al mare, continuate a leggere e vi daremo qualche dritta sul modello salvaspazio migliore!

1. Langria

La scarpiera componibile dà spazio alla fantasia. I cubi possono essere assemblati secondo i propri gusti e lo spazio disponibile. In pochi gesti si può avere una scarpiera verticale o due più piccole. Il materiale in plastica resistente con telaio in acciaio ospita comodamente sia le scarpe che gli stivali. Le ante con la pratica apertura ribaltabile verso l’alto si abbinano ad ogni arredo per un sicuro effetto di design.

2. Songmics

Grazie alla scarpiera che può contenere fino a 27 paia di scarpe, non c’è più il rischio di ritrovarsi le calzature in giro per la casa. Tutte le scarpe sistemate in ordine saranno a portata di mano nel momento in cui si deve uscire. La chiusura può essere arrotolata per comodità, grazie alla cerniera le scarpe vengono isolate dall’umidità. Il tessuto leggero e traspirante è resistente alle infiltrazioni e facile da pulire per avere sandali o stivali sempre al sicuro.

3. Outsunny

Nel corridoio, in camera da letto o nell’anticamera la scarpiera dalle linee eleganti si abbina alla perfezione agli arredi. La struttura dal design minimal si sviluppa su quattro livelli grazie alle mensole interne in cui poter riporre ogni paio di scarpe. Il mobile resiste all’umidità ed è facile da pulire per avere tutto perfettamente in ordine.

4. Homfa

La scarpiera con seduta e cuscino integrato diventa una pratica panca su cui potersi sedere e indossare le scarpe in piena comodità. Il mobile dal disegno minimal e dalle linee sobrie si integra perfettamente in ogni ambiente. L’apertura a ribalta consente di prendere e trovare le scarpe preferite con pochi gesti.

5. Songmics

La scarpiera modulare è ideale per chi vuole cambiare spesso l’aspetto della propria casa. I pannelli in plastica e la struttura in ferro, possono essere assemblati in base ai gusti del momento o allo spazio a disposizione, garantendo stabilità e durata nel tempo. Ogni cubo ospita comodamente due paia di scarpe che possono essere scelte con facilità grazie ai pannelli traslucidi.

