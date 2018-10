I contenitori sottoletto pratici e funzionali

Vestiti, biancheria o lenzuola sono sempre tanti e a volte lo spazio a disposizione nell'armadio o nel comò non sembra mai abbastanza. Quindi per avere sempre tutto in ordine e fare il cambio di stagione in poco tempo, in soccorso arrivano i contenitori sottoletto. In plastica e con scomparti, conservano in modo pratico ed efficiente asciugamani o biancheria. Per avere tutto a portata di mano, vi presentiamo i migliori contenitori sottoletto in vendita su Amazon.

1. Iwill createpro

La scatola sottoletto è disponibile in diversi colori per accontentare tutti i gusti e gli stili. Il modello pratico e resistente è formato da tre tessuti: il tessuto non tessuto dona resistenza alla scatola, la tela lavabile in lavatrice è pratica e il tessuto Oxford impermeabile all'umidità mette al sicuro i vestiti e li protegge dalla muffa e dall'usura. Dotata di due maniglie laterali, può essere spostata facilmente con il minimo dello sforzo.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 9,99€

2. AlgaMarina

Le scarpe sono la passione di tutte le donne che non smetterebbero mai di comprarle, ma a volte bisogna fare i conti con lo spazio. In questo caso il contenitore sottoletto è l'alleato perfetto. Dotato di 5 comodi scomparti, possiamo conservare sia le scarpe con i tacchi sia le comode sneakers. Il coperchio trasparente pemette di scegliere le scarpe da indossare con un colpo d'occhio. La chiusura con la cerniera e il materiale impermeabile mettono al sicuro il contenuto dall'umidità.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 15,45€

3. InterDesign

La scatola conserva e organizza le scarpe in modo pratico ed efficiente. Può contenerne fino a dodici paia, dai tacchi alti alle ballerine, fino agli stivali. Il contenitore è perfetto anche per conservare vestiti o biancheria. Grazie alla copertura in vinile trasparente è possibile trovare ciò che ci serve in pochi minuti.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 22,78€

4. Lifewit

Il contenitore dotato di cinque scomparti permette di ordinare il contenuto in base alle caratteristiche. I vestiti, le lenzuola o la biancheria, saranno sempre in ordine e ben divisi. Le finestrelle laterali in vinile permettono di riconoscere all'istante il contenuto di ogni scomparto. Le comode maniglie permettono di spostare il contenitore con pochi sforzi.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 24,99€

5. Evst

La scatola portabiancheria realizzata in tessuto Oxford è morbida e resistente agli strappi. Lavabile a mano o in lavatrice, può essere spazzolata, per avere il contenuto sempre pulito e in ordine. Ideale per riporre vestiti, trapunte, cuscini e coperte è provvista di 3 cerniere per inserire o togliere gli oggetti facilmente.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 9,90€

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!​