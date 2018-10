Lo stendibiancheria comodo e indispensabile nella stagione più fredda

Con l'arrivo dell'inverno e delle piogge avere gli abiti asciutti diventa sempre più difficile. Per non correre il rischio di rimanere senza vestiti puliti, o essere costretti ad indossarli bagnati, non possiamo fare a meno dello stendibiancheria. Il nostro alleato nella stagione invernale, ma anche estiva, è perfetto sia che abbiamo un ampio balcone o un terrazzo, sia che abbiamo poco spazio a disposizione. L'accessorio è indispensabile per avere abiti sempre asciutti e impeccabili. Da terra, da parete o da esterno i modelli in commercio sono tanti. Vi presentiamo una selezione dei migliori stendibiancheria in vendita su Amazon adatti ad ogni esigenza.

1. Stendibiancheria in legno

Lo stendibiancheria pieghevole in legno ha anche la variante in alluminio verniciato in bianco, adatta ad ogni ambiente sia esterno che interno. Il modello dotato di bracci laterali e frontali indipendenti, si adatta in base alla quantità di bucato da stendere. Dotato di robuste ruote frenanti antigraffio si sposta facilmente. Quando non serve? Con pochi semplici gesti si chiude in pochi secondi occupando poco spazio. Lo stendibiancheria è completato da sei colorate mollette da riporre nella pratica vaschetta posta su un lato.

2. Stendibiancheria da pavimento

Lo stendibiancheria da pavimento in acciaio è ottimo per gli interni. Pratico e compatto è dotato di un semplice meccanismo di apertura comodo e veloce. Con pochi gesti è possibile chiudere lo stendino e riporlo in poco spazio senza ingombrare. La struttura particolarmente resistente e solida è dotata di uno spazio di stenditura di ben 18 metri. Dotato di fili grossi è possibile stendere i capi senza pieghe, così è possibile stirare il bucato in maniera facile e veloce.

3. Stendibiancheria a torre

Lo stendibiancheria a torre a tre livelli assicura un ampio spazio di stenditura. Dotato di sei griglie indipendenti rinforzate e due portagrucce consente di stendere tutti i vestiti comodamente. Quando abbiano poco bucato? Lo possiamo usare anche da chiuso, a metà, dimezzando il volume e ottimizzando lo spazio sempre su tre livelli di stenditura. Dotato di ruote piroettanti è stabile e facile da spostare.

4. Stendibiancheria pieghevole

Questo stendibiancheria pieghevole offre lo spazio ideale per un intero bucato. Abbiamo bisogno di più spazio? Lo stendibiancheria da balcone o da interni è adatto a tutto. Abbiamo un posto addirittura per le scarpe, in un apposito spazio. Lo stendino da pavimento è facilmente pieghevole ed è poco ingombrante, può essere riposto in ogni angolo.

5. Stendibiancheria da parete

Lo stendibiancheria da montare sia a parete che a soffitto è pensato per stendere il bucato senza occupare spazio nella stanza. Grazie all’apposito sistema saliscendi è pratico e funzionale, per stendere i capi si abbassano le astine e poi le si fissano in alto. Grazie al sistema telescopico dei tubetti possiamo sfruttare al massimo lo spazio a disposizione. I fili dal diametro spesso non lasciano pieghe sui capi, rendendo così più facile la stiratura.

