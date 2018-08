I tavoli da esterno per romantiche colazioni sul balcone

Fare colazione sul balcone e risvegliarsi con la brezza mattutina non ha prezzo! In estate o in inverno, se si ha la fortuna di avere la veranda, il balcone può essere sfruttato al meglio ricreando un piccolo angolo verde in cui organizzare cene romantiche. Avete un balcone non molto grande? Niente paura potete optare per tavolini piccoli. Per trovare le soluzioni salvaspazio, pieghevoli e leggere continuate a leggere per scoprire i modelli più comodi e belli.

1. TecTake​

Il tavolo da esterno lavorato a mosaico unisce lo stile classico a quello moderno per un arredo di design e glamour. Le sedie con schienale alto sono comode e confortevoli per colazioni in totale relax. Avete bisogno di spazio in più? Non dovete far altro che chiudere le sedie e riporle in un angolo.

2. Greemotion

Se avete un balcone molto piccolo, ma non volete rinunciare alla colazione all’aperto il tavolino da esterno pieghevole è la scelta giusta. L’arredo in acciaio si aggancia facilmente alla ringhiera del balcone. Pratico e versatile è perfetto per aperitivi o cene veloci all’aperto.

3. Outsunny

Il design elegante e intramontabile del rattan si abbina alla perfezione ad ogni stile e arredo. Il tavolino robusto e antimacchia resiste ad ogni clima e temperatura. Quando avete ospiti e vi serve spazio, basta chiudere le sedie e godervi l’aperitivo al chiaro di luna in compagnia.

4. Brema

Il legno di acacia e il tavolino rotondo sono perfetti per un balcone elegante e di stile. Le sedie con schienale arricchite da raffinati e morbidi cuscini sono comode e confortevoli, ideali per passare piacevoli ore all’aperto.

5. Homcom

Se avete un balcone in stile francese, il tavolino da ringhierà vi permetterà di godervi la colazione perfetta ammirando il panorama. La struttura in acciaio con piano in vetro temperato è resistente e molto ricercata.

