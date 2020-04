La caffettiera moka per preparare l’espresso in maniera tradizionale

Con l’avvento della tecnologia e con le cucine sempre più smart, la macchina del caffè elettrica ha avuto una grande diffusione. Nonostante la praticità e la possibilità di preparare un caffè di qualità questo apparecchio è spesso affiancato dalla moka.

La caffettiera fa parte della tradizione italiana e con gli anni ha cambiato aspetto e materiale. Accanto a quella classica, sono arrivate quelle colorate, dalle forme accattivanti o elettriche, ognuna è caratterizzata dalla semplicità d’utilizzo e dalla possibilità di realizzare un buon caffè rimanendo comodamente a casa.

I modelli in commercio sono diversi, alcuni pensati per i single, altri per famiglie numerose, altre ancora per chi va sempre di fretta e vuole svegliarsi con il profumo di caffè che inebria l’appartamento. Vediamo le migliori moke adatte ad ogni esigenza.

Il caffè appartiene alla tradizione italiana, quindi per chi ama particolarmente questa bevanda la moka classica non può mancare nella propria cucina. Il modello Made in Italy della Bialetti, ha il classico design ad 8 facce completato dall’inconfondibile omino con i baffi, logo iconico dell’azienda. Realizzata con materiali di qualità come l’alluminio, è completata con un manico ergonomico antiscottatura che resiste alle alte temperature e assicura una presa confortevole. Per realizzare il caffè in totale sicurezza, la valvola laterale è stata brevettata ed è facile da pulire. Disponibile anche nella versione total black, la caffettiera è pensata sia per i single nella versione da una tazza, sia per tutta la famiglia nella versione da 18 tazze. Adatta a tutti i piani cottura, tranne quelli ad induzione, non vi resta che preparare un buon caffè per iniziare la giornata con un carico d’energia.

Pro. Il manico in resina termoplastica è pensato per non scottarsi.

Contro. Per alcuni utenti la caffettiera chiude male.

Per chi è alla ricerca di un caffè tradizionale, con una caffettiera di design, questo modello è la scelta ideale. La moka ha uno stile essenziale associato a forme armoniose, perfetto in ambiente moderno e contemporaneo. Realizzata in acciaio di alta qualità, resiste nel tempo e non si ossida. Grazie al manico ergonomico è possibile impugnare la caffettiera facilmente senza correre il rischio di scottarsi. Per garantire il massimo della sicurezza, la moka è completata da una valvola brevettata, facile da pulire. Adatta a tutti i piani cottura, tranne quelli ad induzione, la macchinetta del caffè è disponibile nella versione da due tazze fino a quella da 10, per gustare l’espresso in ogni momento della giornata.

Pro. Il caffè si mantiene a lungo caldo.

Contro. Per alcuni utenti non è semplice da lavare.

La bontà del caffè dipende molto dai materiali con cui è realizzata la moka. Questa caffettiera in acciaio inox 430 permette di ottenere un espresso di alta qualità. Il fondo spesso consente di utilizzare la caffettiera anche sul piano ad induzione oltre ai classici fornelli a gas. Facile da lavare a mano, se volete un risultato impeccabile potete metterla in lavastoviglie senza correre il rischio che si rovini. Dotata di maniglia ergonomica, riesce ad isolare il calore grazie ai materiali con cui è realizzata e impugnarla in totale sicurezza. Il design accattivante ed essenziale, non solo è ideale nelle cucine moderne, ma ne facilita l’utilizzo. Il modello è disponibile nel formato piccolo da 3 tazze, in quello medio da 4 e in quello grande da 6 tazze.

Pro. Il materiale di alta qualità è resistente e antiruggine.

Contro. La versione piccola da tre tazze è troppo grande per chi abita da solo.

a 21,99€ con uno sconto del 19%

Se siete tra quelli che preferiscono l'orzo al caffè, questa moka vi permetterà di gustare in pieno il sapore della bevanda. La caffettiera dalle linee classiche permette di preparare l’orzo macinato in pochi minuti. Dotata di filtro ad imbuto, guarnizione in silicone e ovetto separatore posizionato sulla colonnina centrale, la bevanda uscirà facilmente trattenendo i residui d’orzo per un risultato impeccabile. La valvola di sicurezza assicura l’efficienza della moka e permette di pulirla facilmente. Adatta a tutti i piani cottura, compresi quelli ad induzione, è disponibile nella versione da 2 o 4 tazze. La marcia in più? La caffettiera è caratterizzata da un design accattivante e colorato per dare un tocco in più all’ambiente.

Pro. Il filtro elimina i residui di orzo nella bevanda.

Contro. In alcuni casi l’ovetto si è staccato.

a 19,99€ con uno sconto del 39%

Svegliarsi con l’aroma del caffè è il desiderio di tutti, grazie alla moka elettrica quando vi alzerete troverete la bevanda pronta. Con il timer è possibile programmare la caffettiera o decidere di preparare la bevanda al momento con il controllo manuale. Il modello è in grado di rispondere ad ogni esigenza, basta scegliere la funzione aroma e selezionare quello che si desidera tra leggero, medio e forte. Una volta pronto il caffè, la moka si spegne automaticamente e mantiene in caldo la bevanda per 30 minuti. La caraffa e il coperchio trasparente permette di controllore l’erogazione del caffè. Gli amanti dell’orzo possono prepararlo facilmente grazie alla funzione selezionabile dal display e il filtro anti-impurità. Ideale per due o quattro caffè il filtro adattatore permette di preparare la bevanda in base alle esigenze. La caffettiera con base fredda può essere poggiata ovunque.

Pro. Mantiene il caffè caldo per molto tempo.

Contro. Il coperchio è fragile.

a 63,80€ con uno sconto del 24%

Il piano cottura ad induzione si sta diffondendo in molte cucine e se siete alla ricerca di una moka adatta all’elettrodomestico, questo modello è quello che state cercando. Realizzata in acciaio ha il fondo spesso ideale per l’induzione. Il raccoglitore in alluminio permette di preservare l’aroma del caffè. Con la valvola di sicurezza brevettata potete realizzare il caffè in totale sicurezza. La fascetta in silicone, il manico e il pomello ergonomici hanno la finitura soft-touch confortevole. Disponibile nella versione da 3 o 6 tazze, non dovete fare altro che scegliere il colore che vi piace tra i classici nero, grigio, bianco o quelli più moderni come gold e rosso per aggiungere un tocco di design in cucina.

Pro. E’ perfetta per il piano ad induzione.

Contro. Il manico si scalda facilmente con il calore.

