Prodotti in silicone, gli utensili da avere sempre in cucina

Chi ha una passione per la cucina, ama circondarsi di utensili e oggetti che li aiutano ad eseguire alla perfezione le loro ricette preferite. A volte questa passione si scontra con gli spazi ridotti.

Le cucine di piccole dimensioni non ci permettono di avere tutto ciò che ci serve e ci costringono a rinunciare a qualcosa. Se non vogliamo scendere a compromessi tra spazio e la nostra voglia di cucinare mantenendo la stanza in ordine, i prodotti in silicone sono perfetti.

Vediamo i migliori utensili da avere sempre a portata di mano.

Se siete amanti dei primi piatti e andate alla ricerca di ricette sempre nuove, usare gli utensili adatti è importante. Se avete poco spazio la soluzione ideale è lo scolapasta in silicone pieghevole. Pratico e flessibile basta richiuderlo e in un attimo potrete conservarlo in un angolo della vostra dispensa. Realizzato in silicone alimentare, antiaderente, di qualità e privo di BPA, è sicuro da usare. Facile da pulire e lavabile anche in lavastoviglie può essere usato anche come portafrutta. Non dovete fare altro che scegliere il colore che preferite tra verde, blu e rosso.

Pro. Comodo da usare, si piega facilmente

Contro. E’ un po’ piccolo.

Per preparare piatti all’altezza dei grandi chef, avere tutti gli utensili a disposizione è fondamentale. Per realizzare tutto ciò che volete il set da 10 in silicone non può mancare. Raschietto, frullino, spatola e colino sono pensati per completare i tuoi piatti e rendere la cottura molto più semplice. Atossici, antiaderenti ed ecologici, sono facili da pulire. Resistenti al calore e flessibili potete mescolare direttamente nella padella senza graffiarla. Una volta usati e puliti potete conservarli nel cassetto o appenderli con un gancio.

Pro. Perfetti per cucinare senza graffiare le padelle.

Contro. Devono essere asciugati bene per evitare aloni.

Per cucinare in modo sano, senza usare spray di cottura o carta forno, i tappetini in silicone sono la soluzione pratica e funzionale. Realizzati in silicone di qualità alimentare possono essere riusati innumerevoli volte. Grandi 30 x 42 cm ciascuno, questi tappetini sono flessibili e antiaderenti, così da poter rimuovere gli alimenti senza sforzo. Il set da due tappetini resistono in forno fino a 250° C, distribuendo il calore in modo uniforme non vengono danneggiati da spatole o utensili da cucina. Dopo l’uso basta lavarli a mano con acqua e sapone e lasciarli asciugare all’aria.

Pro. Pratici assicurano un notevole risparmio economico

Contro. Bisogna valutare le dimensioni delle teglie.

Quando si cucina arriva anche il momento di dover lavare i piatti. Per avere mani impeccabili e proteggere le mani dal detersivo, i guanti non possono mancare. Il modello disponibile in azzurro o rosa, vi facilitano la pulizia delle stoviglie. I guanti sono forniti di una spazzola morbida e spessa, che produce rapidamente schiuma e rimuove facilmente le macchie. Il materiale in gomma altamente elastico può essere perfetto per ogni dimensione della mano, protegge le mani dalle allergie cutanee e ha un naturale effetto antibatterico. Il guanto in silicone resiste a temperature fono a 160 °C e possono essere usati per estrarre gli alimenti dal forno.

Pro. La spugna inclusa è pratica e comoda.

Contro. Sono un po’ rigidi.

Per conservare i cibi da portare in ufficio o a scuola all’interno della borsa termica, spesso usiamo i sacchetti di plastica che poi vengono buttati quotidianamente. Se volete una soluzione ecologica e pratica, quelli in silicone sono la scelta adatta. Questi non solo mantengono fresco il cibo, ma rendono la tua cucina più ordinata e organizzata. Il modello a tenuta stagna può contenere alimenti liquidi, come zuppe, succo di frutta, verdura. Disponibile in 6 dimensioni basta togliere il cursore, inserire il cibo nel sacchetto e far scorrere la chiusura sulla busta. In pochi secondi avrete il cibo sigillato.

Amate preparare i dolci? Non vedete l’ora di provare nuove ricette? Se volete sperimentare dietro i fornelli, una soluzione è quella di usare i pirottini da forno. Il set di 24 formine è una valida alternativa a quelli usa e getta di carta. Colorati e allegri, una volta usati possono essere impilati per occupare poco spazio. Resistenti a macchie e odori, permettono di sformare facilmente i muffin senza romperli. Ideali da usare in frigorifero, microonde o forno (fino a 260°C), possono essere lavati in lavastoviglie.

Pro. Pratici e versatili sono perfetti per ogni tipo di ricetta.

Contro. Non sono facili da pulire.

