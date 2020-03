Prodotti Vileda, ideali per le pulizie di Primavera

Con l’arrivo della bella stagione si ha voglia di avere casa pulita ed in ordine. Per avere un risultato perfetto e in poco tempo dobbiamo munirci degli strumenti giusti.

Vileda presenta tre accessori che permettono di togliere la polvere o lavare il pavimento in modo semplice e veloce.

La scopa a vapore elimina efficacemente il 99,9% di tutti i batteri dai pavimenti. Grazie alla forma rettangolare della testa snodabile XXL larga 40 cm permette di pulire più velocemente e di passare facilmente sotto ai mobili. Il calore del vapore riesce a rimuovere tutte le macchie, lo sporco ed anche i segni di grasso, senza l’uso dei detergenti. I 2 panni in microfibra ed un power pad inclusi nella confezone, rimuovono lo sporco più difficile senza sforzo, su qualsiasi tipo di pavimento. Mentre le strisce rosse del Panno Power garantiscono una migliore performance di pulizia la microfibra bianca permette di scorrere facilmente ed assorbire lo sporco. Il cavo lungo 6 metri e il grande serbatoio per l'acqua da 400 ml vi permetterà di pulire casa in modo semplice.

Vileda Turbo permette di lavare i pavimenti in modo pratico assicurando il massimo dell’igiene grazie allo strizzatore integrato. Basta azionare il meccanismo a pedale ed è possibile asciugare il fiocco, mantenendo le vostre mani asciutte e pulite. Il fiocco in 100% microfibra ha le fibre bianche e rosse per un'elevata assorbenza e una raccolta del 20% in più di particelle di sporco, anche di quello più fine. Lavabile a mano o in lavatrice grazie alla piastra con forma triangolare e snodata a 360 gradi, assicura la pulizia anche degli angoli più difficili da raggiungere. Perfetto per pulite ogni tipo di pavimento è possibile controllare il quantitativo d’acqua necessario a seconda della superficie. La clip appoggiamanico è pensata per facilitare gli spostamenti e mantenere il manico fermo quando si ripone il secchio.

Il robot aspirapolvere PetPro è ideale se in casa ci sono animali domestici. Grazie alla sua spazzola brevettata PetBrush, con lamelle in silicone e setole ultra fini, raccoglie facilmente e rilascia il pelo nel vano raccogli-sporco XL da 500 ml. Inoltre, i sensori ad infrarossi riconoscono a distanza degli ostacoli ed evita di sbattere contro il vostro amico a quattro zampe. La modalità silenziosa aggiuntiva pulisce senza disturbo, soprattutto se in casa ci sono bambini piccoli. Il sistema a doppio filtro cattura il 99% degli allergeni, particelle e polline ideale per chi soffre di allergie. Per chi è sempre fuori casa, basta programmare Vileda 201 PetPro scegliendo tra la modalità silenziosa o automatica. Una volta che ha terminato, torna in autonomia alla base di ricarica.