Allunaggio: le idee per la casa a tema luna a cinquant'anni dallo sbarco

Un piccolo passo per l'uomo, un balzo gigantesco per l'umanità. Furono queste le prime parole pronunciate da Neil Armstrong il primo uomo sulla luna. Sono passati cinquant'anni da quello storico momento che ancora ci emoziona e sono tante le iniziative per celebrare questo importante anniversario.

Per i sognatori e per chi ama stare con il naso all'insù a guardare le stelle, questa è l'occasione giusta per arredare la casa a tema. Lampade che ricordano la luna, pareti decorate con i colori e la sagoma del nostro satellite o accessori bagno che ricordano l'allunaggio, le idee per rivivere tra le mura di casa questo evento epocale sono tante. Ecco una selezione delle migliori proposte per arredare l'appartamento.

1. Per chi vuole ricreare l'atmosfera della luna: Lampada 3D

Se ami guardare il cielo e osservare il nostro satellite, il modo per ricreare la stessa atmosfera a casa è avere una piccola luna a portata di mano. La lampada dal design accattivante, riproduce alla perfezione le caratteristiche e la trama tipica delle superfice lunare. Realizzata in 3D avrai una piccola luna direttamente a casa e potrai ammirarla ogni volta che vuoi, grazie al piedistallo di legno su cui poggia. Realizzata con tecnologia touch, basta toccare la lampada in qualsiasi punto e scegliere l'intensità desiderata tra giallo, bianco caldo e bianco freddo, in base al tuo umore. Composta da materiale super resistente, non si rompe con gli urti o le cadute e potrai portarla sempre con te. Ideale per illuminare la notte o per arredare un soggiorno o un ufficio, è un'ottima idea regalo per gli appassionati del genere.

2. Semplice ed elegante: Lampada con astronauta

Se sei un sognatore e fantastichi sull'impresa compiuta da Neil Armstrong, questa lampada è ciò di cui hai bisogno. La luce semplice ed essenziale, è al tempo stesso minimal ed elegante, perfetta per arredare il soggiorno, la camera dei piccoli o lo spazio esterno. Grazie alla possibilità di ruotarla a 180 gradi, potrai adattarla all'ambiente circostante e in base alle tue esigenze. Dotata di illuminazione a led, è pensata per la lettura, limitando al minimo il fastidio agli occhi. Arricchita dalla funzione touch-sensitive control, ti permette di controllare tre livelli di luminosità a seconda dei tuoi bisogni. Il modello eco-friendly, può essere ricaricato semplicemente collegandolo ad un'uscita usb.

3. Per illuminare i racconti: Lampada da lettura

Per ricordare lo sbarco sulla luna in modo divertente, questa simpatica lampada da lettura a forma di astronauta è imperdibile. Il modello piccolo e facile da portare sempre con sè è perfetto per gli appassionati del genere o per accompagnare i piccoli in mille avventure tre le pagine dei libri. Realizzata in plastica ABS è resistente può essere usata anche per illuminare la tastiera del computer o in ufficio. Il cavo ultrasottile e flessibile, può essere regolato in diverse angolazioni per illuminare le zone desiderate con pochi gesti. Per accenderla o spegnerla basta alzare o abbassare il casco. La lampada a consumo energetico ridotto, oltre a proteggere l'ambiente è un regalo simpatico e allegro per i più piccoli o per gli amanti delle imprese lunari.

4. Per ricreare l'allunaggio direttamente a casa: Carta da parati

Per immergersi nell'atmosfera vissuta dagli astronauti non c'è nulla di meglio che ricreare lo stesso ambiente direttamente a casa tua. Per farlo in modo semplice e senza costi eccessivi puoi optare per la carta da parati decorata. Questo modello realizzato in 3D regalerà una marcia in più alla tua camera. Lo sfondo reale non solo proteggerà le pareti, ma darà un nuovo aspetto all'ambiente. Semplice e facile da installare, anche per chi non è pratico del fai da te, in un attimo ti troverai catapultato sulla luna rimanendo comodamente seduto sul divano.

5. Per sentirsi come un astronauta: Tenda da doccia

Per celebrare al meglio in cinquantesimo anniversario dell'allunaggio con arredi e gadget a tema, il bagno non poteva essere da meno. La tenda da doccia che ritrae il momento dello sbarco sulla luna di Neil Armstrong è l'accessorio semplice e divertente, che regalerà un aspetto allegro al bagno. Realizzata in materiale resistente e impermeabile si asciuga rapidamente e resiste agli attacchi della muffa. I ganci di plastica facili da installare, non arrugginiscono o si deformano durante l'uso.

6. Per avere un pezzo da collezione: Modellino della navicella lunare

Per ricordare lo sbarco sulla luna e avere un pezzo da collezione, non puoi fare a meno del modellino che riproduce la navicella lunare. Il kit in 3D ricrea nei minimi dettagli il mezzo da cui sono scesi gli astronauti. Composto da due semplici fogli d’acciaio di 10 cm si trasforma in un fantastico modello in 3D in poche mosse. Basta seguire le istruzioni, piegare gli incastri e ancorarli nei punti indicati e avrete il vostro modellino direttamente a casa. L'idea semplice e divertente è perfetta per un regalo ad un amico o parente appassionato del genere.

