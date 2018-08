L’amaca ideale per il relax e il riposo a casa e al mare

In estate il relax e il riposo è il desiderio di grandi e piccini, alcuni decidono di andare in vacanza, altri di rimanere comodamente a casa. In questo caso per sognare mete lontane e tropicali l’oggetto ideale su cui abbandonarsi è l’amaca. Facile da montare e smontare si adatta sia all’interno che all’esterno e può essere usata in qualsiasi momento dell’anno non solo in estate. A poltrona, singole o matrimoniali, i modelli sono davvero tanti! Vediamo insieme quelle che vi faranno immaginare di essere in luoghi lontani e soleggiati.

1. Songmics



Non c’è nulla di meglio che rilassarsi insieme al proprio partner o ai figli. L’amaca a due posti e dal design accattivante rende possibile distendersi e dimenticare i propri pensieri rimanendo in compagnia. I colori vivaci e la struttura solida e leggera, la rendono ideale sia per l’interno che per l’esterno. La sacca per il trasporto, quando l’amaca è montata, si trasforma in una pratica tasca in cui conservare piccoli oggetti.

2. Vivere



L’amaca in cotone realizzata con tinture naturali accompagna il riposo durante il tempo libero. Grazie al supporto in acciaio la possiamo montare in giardino o in tavernetta. I ganci regolabili permettono di posizionare il telo su diverse altezze per abbandonarci al relax o leggere comodamente un libro.

3. Naturefun



Se amiamo la vita all’aria aperta e il campeggio, questa amaca è perfetta! Realizzata in nylon paracadute è super resistente e pronta ad affrontare qualsiasi viaggio. Grazie alla pratica sacca diventa piccola e leggera ed è pronta per accompagnarci in ogni posto. Una volta montata la borsa diventa una comoda tasca portaoggetti.

4. Amanka



L’amaca da piacevole letto sospeso, diventa una comoda poltrona su cui rilassarsi in giardino e in soggiorno. L’ampio telo avvolgente e il perno girevole donano una sensazione di benessere e comfort ideali per trascorrere il tempo libero in totale relax.

5. Amazonas Hammock



La poltrona sospesa è grande quasi come una classica amaca. Il formato king size accogliente e confortevole è perfetto per leggere un libro o passare piacevole ore in compagnia in totale tranquillità. Il tessuto in cotone è sostenuto da un’asta in legno di frassino da poter posizionare in terrazzo o sotto il portico.

