Le coperte elettriche per dormire al caldo durante le fredde giornate invernali

In inverno entrare in un letto riscaldato e confortevole è una sensazione piacevole. Per trascorrere la notte al caldo o rilassarsi sul divano avvolti da un piacevole tepore, le termocoperte sono la soluzione ideale.

Pensate per diffondere calore e adattarsi ad ogni tipo di letto, riescono ad assorbile l’umidità e ad aiutarci a distenderci quando guardiamo la tv o quando andiamo a dormire dopo una lunga giornata di lavoro.

Disponibili in diversi modelli e versioni sono perfetti per creare un ambiente caldo e confortevole senza costi eccessivi in bolletta, vediamo quali acquistare per vivere al meglio le lunghe serate invernali.

Condividere il letto con la dolce metà, anche se è un’esperienza gradevole in alcuni casi diventa difficile. Non si ha sempre freddo nello stesso modo, quindi per raggiungere il giusto compromesso, la soluzione è questa coperta con doppia programmazione. Realizzata al 100% in lana sintetica, è dotata di 2 minicomputer indipendenti per programmarla in base alle proprie necessità. Formata da quattro zone con temperature differenti, potete scegliere il grado di calore che preferite con pochi e semplici gesti. La coperta dotata di occhielli e fettucce per fissaggio al materasso è un prodotto a norma CE, per questo pratico e sicuro. Adatto per un letto matrimoniale, grazie alle dimensioni 160x160 cm, potete programmare il tempo di accensione da un minimo di un’ora ad un massimo di 12 ore e avere il letto sempre caldo.

Pro. Il timer e la possibilità di decidere la temperatura sono perfetti per accontentare ogni esigenza.

Contro. L’attacco della coperta è troppo centrale.

Scopri di più su Amazon a 68,90€

Dormire su una superficie accogliente e confortevole, garantisce il massimo del relax. Per avere sogni sereni e distendersi su una superficie morbida e soffice dopo una lunga giornata di lavoro, questa coperta non può mancare nel vostro letto. Lo scaldasonno realizzato interamente in lana, è double face e su un lato riproduce la morbidezza del manto della pecora. Basta posizionarla tra il lenzuolo e il materasso un’ora prima di andare a dormire e entrerete in un letto caldo e confortevole. Grazie alla potenza di 60 watt e a due telecomandi indipendenti, potrete decidere la temperatura, diversa in base alle proprie necessità, senza costi eccessivi in bolletta. Il sistema di protezione tps (total protection system) mette al sicuro da eventuali surriscaldamenti per sonni sicuri e sereni. Grazie ai telecomandi staccabili potete lavare la coperta a mano massimo a 40° e avere un ambiente sicuro e pulito.

Pro. Il materiale è morbido e piacevole.

Contro. Non ha i timer per l’accensione.

Scopri di più su Amazon a 63,21€ con uno sconto del 37%

Riscaldare al meglio un letto grande come quello matrimoniale non è semplice. Soprattutto nelle fredde serate invernali ad accoglierci troviamo un ambiente freddo e umido. Se non volete ricorrere alle borse d’acqua calda, la soluzione perfetta è la coperta elettrica, realizzata in tessuto misto lana. Grazie al comando a due temperature, potete scegliere quella che fa per voi e essere accolti da un piacevole tepore. Il sistema di protezione totale, permette di dormire in un ambiente caldo e sicuro. Da posizionare tra il materasso e il lenzuolo, la coperta riesce a scaldare in modo uniforme tutto il letto matrimoniale grazie alle sue dimensioni (150x160 cm). Quando avete voglia di lavarla, basta staccare il comando separabile e pulirla a mano a 40° per essere pronta ad un nuovo utilizzo.

Pro. Scalda bene e crea un piacevole tepore.

Contro. Il marchio non è ben evidenziato.

Scopri di più su Amazon

Per le persone particolarmente distratte, che vogliono dormire al caldo senza rinunciare alla sicurezza, questa coperta è la scelta ideale. Il modello realizzato con un rivestimento soffice, è dotata di spegnimento automatico dopo circa 3 ore dall’accensione. Il sistema di sicurezza antisurriscaldamento crea un ambiente protetto senza correre alcun rischio. Dotata di un pratico controller intuitivo e facile da usare, basta scegliere la temperatura preferita tra le due a disposizione e nel giro di alcuni minuti il letto sarà caldo e confortevole. Sui lati la termocoperta è arricchita da quattro passanti per il fissaggio al materasso tramite una fascia o una cordicella, per ancorarla al letto e non rischiare di farla muovere.

Pro. Grazie alle due temperature, si può decidere quella che si preferisce.

Contro. Non ha il timer per l’accensione.

Scopri di più su Amazon a 26,80€ con uno sconto del 55%

Per chi ha problemi muscolari nella zona cervicale, la soluzione ideale è riposare in un letto caldo e accogliente. Il coprimaterasso realizzato in feltro traspirante, è flessibile e piacevole al tatto, perfetto per regalare un'esperienza unica. Dotato di tecnologia dei sensori elettrici, impedisce alla coperta di surriscaldarsi e spegne in automatico il dispositivo in caso di pericolo, per garantire la massima sicurezza possibile. Per avere la coperta sempre profumata e pulita, basta staccare semplicemente l'interruttore removibile e lavare il prodotto anche in lavatrice a 30º. Grazie ai tre livelli di temperatura semplici da programmare, avrete una coperta in grado di accontentare ogni vostra esigenza.

Pro. Le tre temperature riescono a soddisfare ogni esigenza.

Contro. Gli attacchi posizionati nella zona lombare risultano ingombranti.

Scopri di più su Amazon a 38,79€

La coperta elettrica in flanella morbida e confortevole sulla pelle, regala una piacevole sensazione avvolgente mentre dormite o vi rilassate sul divano. Realizzata in blu, diventa un comodo plaid da usare durante le sere invernali mente guardate la tv in compagnia dei vostri cari. Grazie alle dimensioni 180 x 130 cm è grande e ampia adatta per due persone. Dotata di 3 impostazioni di calore, se messa la massimo, raggiunge la temperatura in 3-5 minuti. Lavabile in lavatrice a 30°, grazie al pannello di controllo removibile con autospegnimento, è l’ideale per passare un inverno al caldo.

Pro. Perfetta sia nel letto sia per le serate sul divano.

Contro. I clienti che l’hanno provata non hanno riscontrato difetti.

Scopri di più su Amazon a 43,99€