Le coperte elettriche per riscaldare il letto in inverno

In inverno quando arriva il momento di andare a letto, il rischio di piedi ghiacciati è in agguato. Il sogno di mettersi al calduccio può essere bruscamente interrotto da lenzuola fredde o riscaldate male. Per rendere piacevole l'ultimo momento della giornata prima di abbandonarci a Morfeo, possiamo scaldare il letto con le coperte elettriche. La trapunta ci regalerà il giusto tepore per dormire sogni sereni. Vi presentiamo i migliori modelli in vendita su Amazon che vi accompagneranno durante la stagione più fredda.

1. Imetec

Lo scaldasonno permette di scaldare rapidamente il letto nei primi 10 minuti, quando le lenzuola sono fredde. La trapunta elettrica 5 volte più veloce nel raggiungere la temperatura, vi consente di scegliere tra tre tipologie di calore in base alle vostre esigenze. Basta regolarlo con il telecomando e in pochi minuti il letto sarà caldo e accogliente. Il tessuto trapuntato e i colori caldi sono perfetti per arredare la stanza da letto nella stagione più fredda dell'anno.

Scopri di più su Amazon al prezzo scontato di 49,90€

2. Ardes

La coperta elettrica matrimoniale è perfetta da posizionare tra il materasso e il lenzuolo. Basta collegarlo e metterlo in azione un'ora prima di andare a dormire e nel momento in cui vi infilerete a letto troverete un piacevole tepore. Se soffrite di dolori articolari? Lo scaldaletto è perfetto per alleviare i dolori muscolari e garantirvi sogni sereni. Il materiale in pura lana permette di lavare in lavatrice la trapunta senza correre il rischio di rovinarla.

Scopri di più su Amazon al prezzo scontatissimo di 66,98€

3. Johnson & Johnson

Lo scaldaletto dotato di due interruttori è perfetto per garantire il giusto riscaldamento in inverno. La coperta regolabile su 9 livelli è ideale per accontentare sia i freddolosi, sia chi vuole solo un leggero tepore nel letto. Il timer poi, permette di programmare l'accensione e lo spegnimento garantendo un notevole risparmio energetico in bolletta. La distinzione tra lato testa e lato piedi assicura la possibilità di differenziare i livelli di riscaldamento per avere le parti del corpo riscaldate in base alle esigenze.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 69,90€

4. Sinotech

Disponibile nella versione singola o matrimoniale la termocoperta vi farà trovare il letto sempre caldo. Dotata del comando staccabile può essere posizionata in totale sicurezza. Grazie alle due temperature selezionabili, avrete sempre il calore desiderato. Nella versione matrimoniale, è possibile regolare la temperatura delle due parti del letto in modo indipendente. Il materiale permette di lavare la coperta in lavatrice senza rischiare di rovinarla.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 35,80€

5. Navaris

Il morbido tessuto della coperta in pile è disponibile in varie fantasie e colori per accontentare tutti i gusti e gli stili. Perfetta per il letto, può essere usata anche sul divano per riscaldare le fredde e piovose giornate invernali. Grazie al timer integrato la coperta elettrica si spegne automaticamente dopo 3 ore, mentre un dispositivo di termoregolazione ne evita il surriscaldamento. Perfetta per dormire sonni caldi e tranquilli.

Scopri di più su Amazon al prezzo di 50,40€

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!​