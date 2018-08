I copridivano per una protezione pratica ed elegante

Siete stufi degli arredi tradizionali e avete voglia di dare un tocco innovativo e di design al vostro divano? Se volete personalizzare un angolo del salone e rendere elegante un ambiente poco confortevole è il momento di pensare di acquistare un copridivano. Dai modelli in tessuto a quelli a tinta unita o a righe le soluzioni sono tante. Vi presentiamo una selezione di modelli per rinnovare l’arredo e al tempo stesso proteggere il divano o la poltrona.

1. H.Versailtex

Per cambiare il look del vostro divano e proteggerlo dai peli del cane, il modello è perfetto. Disponibile in diversi colori si adatta ad ogni stile della stanza. Gli elastici per agganciarlo e il materiale impermeabili, mettono al sicuro le superfici da spiacevoli incidenti.

2. Chun Yi

Oltre ad essere elastico, il tessuto è morbido e confortevole. La vasta gamma di colori vi consente di scegliere quello che si adatta meglio al design della casa. Grazie ai 4 bastoncini di schiuma il copridivano si integra alla perfezione alla poltrona o al sofà senza creare inestetismi.

3. Kinlo

Il copridivano in seta naturale è facile da lavare. A mano o in lavatrice il tessuto resiste a polvere, macchie e peli del cane, per un ambiente pulito e piacevole. Leggermente impermeabile mette al riparo il sofà o la poltrona da macchie ed umidità.

4. Textil-home

Il tessuto leggermente imbottito è perfetto sia in inverno che in estate. Il copridivano con trama trapuntata è reversibile per dare ogni giorno un tocco innovativo alla stanza. Gli elastici consentono di agganciare il tessuto e resistere alle incursioni dei bambini o degli amici a quattro zampe.

5. Farè

Protegge il divano in modo pratico ed elegante. Il tessuto damascato è perfetto se si vuole un ambiente raffinato e di classe. Il copridivano arricchito da tasconi laterali è comodo per conservare riviste e telecomando, per avere tutto a portata di mano e rilassarsi mentre si guarda la televisione.

Scopri di più su Amazon



