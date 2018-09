I copriletto per riposare e sognare al caldo

Con l'arrivo dell'autunno e dei primi freddi, la trapunta matrimoniale ti regala un sonno più piacevole e riposante grazie alla calda morbidezza del tessuto e alle fantasie che donano un tocco di stile al tuo letto. Dalle stampe più moderne alle fantasie più classiche la scelta dei copriletti è vasta. Vi proponiamo i modelli che si abbinano all’arredamento e allo stile della tua camera per esprimere al meglio ogni gusto.

1. Douceur D'Intérieur

Per chi ama lo stile romantico e classico il copriletto è la scelta perfetta, donerà un senso di calore ed eleganza ad ogni stanza. Il colori caldi e delicati sono raffinati e si integrano alla perfezione con ogni arredo. La sacca con chiusura a clip, accoglie il piumone per dormire al caldo anche nella stagione più fredda. Il copripiumino in puro cotone morbido e resistente si lava facilmente in lavatrice.

2. Corredocasa

Disponibile in colori vivaci, la trapunta si abbina perfettamente ad ogni gusto. Il modello duble face ci consente di scegliere ogni giorno il colore che preferiamo, da quello più acceso per ravvivare la stanza a quello più tenue per dare un tocco raffinato all'ambiente. Il modello in cotone ci terrà al caldo con stile ed eleganza.

3. Tata Home

La trapunta calda e morbida ci permette di riposare al caldo e in totale comfort. Il materiale traspirante ed anallergico, trattiene perfettamente la giusta temperatura del calore corporeo senza far sudare e vivere sogni sereni. Il modello double face a tinta unita si adatta ad ogni stile della stanza.

4. Bassetti

Morbidezza ed eleganza sono le caratteristiche distintive di questa trapunta. Il copriletto disponibile in diverse tinte si abbina alla perfezione ad ogni arredo. Quando siamo stanchi del solito colore, basta rigirare la trapunta e avremo un copriletto del tutto nuovo e cool, per rendere accogliente e raffinato ogni ambiente.

5. Euronovità

La trapunta matrimoniale a stampa e con i colori tenui è ideale per coloro che amano lo stile shabby. La fantasia della trapunta renderà la stanza cool e raffinata. Il prodotto totalmente made in Italy, soffice e resistente, è perfetto per accompagnarci nella stagione fredda.

