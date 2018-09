I copriletto singoli per dormire al riparo dal freddo

L'autunno ormai è alle porte e le temperature di notte scendono sempre di più. Per dormire sonni sereni e al caldo la trapunta singola è irrinunciabile. Morbide e avvolgenti sono perfette per dare un tocco di design e stile alla camera, anche dei più piccoli. Basic o a fantasia scegliere il copripiumino che si adatta alla stanza o che riesca a conquistare i ragazzi non è semplice. Vi presentiamo una selezione di copriletto che di sicuro conquisteranno tutti e regaleranno un pizzico di eleganza alla camera.

1. Catherine Lansfield

Amate lo stile urban e le linee squadrate dei grattacieli e delle grandi città? Il copripiumino con stampa skyline è la scelta perfetta. Le tinte sui vari toni del grigio sono avvolgenti e creano un ambiente semplice, ma elegante. Il copriletto duble-face permette di rinnovare lo stile della stanza ogni volta che si vuole. La stampa a lettering all-over ha uno stile essenziale e moderno. Il copripiumino può essere facilmente lavato in lavatrice, per avere un copriletto resistente e sempre pulito.

Scopri di più su Amazon

2. AmazonBasics

Il set copripiumino è disponibile in vari colori, dal bianco brillante a diverse tonalità come il blu o il bordeaux, che offrono un'estetica senza tempo e una facilità di abbinamento con arredamenti sia in stile tradizionale sia in stile contemporaneo. Ideale per camere da letto o degli ospiti il set con copricuscino offre un comfort perfetto per tutti i giorni. Il copriletto in microfibra offre un avvolgente calore traspirante.

Scopri di più su Amazon

3. Rapport

Il copripiumino singolo con stampa a fantasia è perfetto per la stanza delle bambine. Farfalle e fiori sono ideali per le chi ama lo stile romantico ed elegante. Il set con copricuscino abbinato è avvolgente e caldo per affrontare le notti più fredde. Il materiale in cotone può essere lavato in lavatrice senza correre il rischio di rovinarlo.

Scopri di più su Amazon

4. Dreamzie

Il tessuto 100% cotone di alta qualità vi garantirà una meravigliosa morbidezza al tatto. Il materiale naturalmente traspirante e idrorepellente vi assicurerà notti serene. Il set copripiumino con federa inclusa vi permette di cambiate lo stile della vostra camera in un batter d’occhio, semplicemente girando il vostro copripiumino e il vostro cuscino.

Scopri di più su Amazon al prezzo scontato si 37,97€

5. Urban Unique

La stampa fotografica dello skyline di New York è perfetta per la stanza dei ragazzi o degli ospiti. Con il copripiumino potrete sognare ogni notte le luci della grande mela. Lo stile vintage darà un tocco glam e cool alla vostra camera. La trapunta con cuscino coordinato, può essere lavata comodamente in lavatrice senza perdere la brillantezza dei colori eleganti e moderni.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!