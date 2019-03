Cuscini d'arredo: per decorare con stile e abbellire la casa

Cuscini grandi, per divani o per il letto, ci sono cuscini adatti ad ogni esigenza e stile della casa. I modelli disponibili in commercio sono davvero tanti e spesso c'è l'imbarazzo della scelta.

Con l'arrivo della primavera e della bella stagione si ha voglia di rinfrescare e rinnovare gli ambienti della casa. Non sempre abbiamo voglia e possibilità di cambiare gli arredi, però con piccoli accorgimenti si può ottenere un risultato soddisfacente.

Colorati, con disegni geometrici o stampe di tendenza, i cuscini d'arredo devono poter essere abbinati alle differenti stanze. In camera da letto devono sposarsi con i toni del copriletto. In salone i cuscini devono integrarsi con il divano e perchè non richiamare le fantasie delle tende, con un tessuto particolare?

Morbidi e comodi, possono diventare dei confortevoli appoggi quando giochiamo con i nostri piccoli sul tappeto. Pronti a scoprire la versatilità e i modelli più alla moda che arrederanno con gusto le tue stanze preferite?

1. Adatti tutto l'anno: Cuscini quattro stagioni

Leggerezza e resistenza, sono le caratteristiche principali di questo modello. Realizzati in lino e cotone si possono usare tutto l'anno. Le stampe realizzate con cura richiamano soprattutto motivi floreali e orientali. I disegni di alberi e piante con i loro colori vivaci e tinte brillanti sono perfette per "festeggiare" l'inizio della primavera. Si adattano ad ogni stile della casa, da quello più classico, regalando un tocco di eleganza a quello moderno perfetto per seguire le ultime tendenze. Ideali nelle stanze dei ragazzi, come in quelle degli adulti, i cuscini d'arredo grazie alle loro dimensioni, 45x45 cm, possono diventare dei confortevoli guanciali. Le cuciture rifinite nei minimi dettagli, sono completate da una zip invisibile. I tessuti usati permettono di beneficiare della massima freschezza nel periodo più caldo dell'anno, ma sono utili anche in inverno.

Clicca qui per acquistare i cuscini a 12,89€

2. Per chi ama lo stile minimal: Cuscini con disegni geometrici

Colorati e con stampe geometriche i cuscini d'arredo sono la scelta adatta per chi ama gli ambienti minimal ed essenziali. Stampa optical e stile nordico, si adattano ad ogni ambiente della casa regalando effetti luminosi alla stanza. Il set composto da sei federe, è disponibile in diversi colori dal classico blu o nero, a tinte più accese come rosa, arancione o rosso, restituiscono alla camera da letto o al salone brillantezza, perfetta per creare armonia con i colori vivaci della primavera. Realizzati in resistente cotone e lino, oltre a durare nel tempo sono sicuri sulla pelle limitando possibili irritazioni. Le cuciture invisibili, sono completate dalla cerniera invisibile, che oltre a conferire un aspetto gradevole al cuscino, non danneggia la pelle del divano. Basta lavarli a mano o in lavatrice, in acqua fredda, e in un attimo avremo le federe pulite senza mettere a rischio la brillantezza dei colori.

Clicca qui per acquistare i cuscini a 29,99€

3. Perfetto per la primavera: Cuscini con stampe floreali

Ami la primavera? Ti piace vedere gli alberi nel pieno della loro fioritura? Allora questi cuscini sono la scelta adatta per te. La protagonista assoluta delle federe è la ragazza-fiore. Le linee sinuose del suo corpo sono valorizzate da fiori e farfalle, mentre i suoi capelli ricordano gli alberi durante la bella stagione. Il set è composto da 4 cuscini che raffigurano altrettante scene. Si passa dalla ragazza mentre gioca con le farfalle, a quella ricoperta da un abito di fiori in tutta la sua sensualità, fino ad arrivare a lei in bici in un prato fiorito. A concludere il set c'è una federa caratterizzata da stampe optical e sgargianti. I cuscini realizzati in cotone e lino, sono perfetti per un regalo alla moda e dallo stile unico.

Clicca qui per acquistare i cuscini a 8,99€

4. Per chi ama lo stile elegante: Cuscini shabby chic

Lo stile shabby chic negli ultimi anni ha conquistato sempre più appassionati. Se sei tra quelli che non è riuscito a resistere al fascino di questo ultimo trend allora questi cuscini fanno al caso tuo. Realizzate in cotone e lino, le federe sono caratterizzati da una stampa che ricorda lo stile rustico dal fascino vintage. I cuscini arricchiti da gufetti, fiori e gabbie dal gusto retrò, sono il dettaglio giusto per rinnovare la casa con stile ed eleganza. Il fondo chiaro è pensato per far risaltare i colori e regalare un tocco di luce alla stanza. Ideali in camera da letto o nella stanza dei più piccoli, i cuscini grandi 45x45cm, diventano una comodo appoggio per giocare in totale comfort sul tappeto o sul pavimento.

Clicca qui per acquistare i cuscini a 8,89€

5. Per chi non si lascia sfuggire gli ultimi trend: Cuscini con stampa tropicale

Sognate di essere in un posto incontaminato? Vi piace la natura lussureggiante? Se non potete permettervi un viaggio in paesi esotici, potete consolarvi con queste federe. Basta arredare le stanze con cuscini a stampa tropical e in un attimo vi troverete proiettati in un vero e proprio paradiso terrestre. Queste federe dai colori brillanti e vivaci sono il regalo perfetto per chi vuole rimanere sempre al passo con le ultime tendenze in fatto di design. Realizzati in cotone misto a lino, i cuscini raffigurano splendidi animali e piante. Il materiale resistente abbinato a cuciture curate nel minimo dettaglio e alla zip invisibile, le federe diventano un complemento d'arredo elegante e raffinato.

Clicca qui per acquistare i cuscini a 13,69€