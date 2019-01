Cuscini ortopedici, la soluzione per svegliarsi riposati e pieni d'energia

Per affrontare le giornate alle prese con lavoro, figli è famiglia, è importante riposare bene. Solo un sonno tranquillo e sereno, ci garantisce un risveglio con il giusto carico di energia. Non sempre, però, riusciamo a dormire serenamente. Molte volte ci capita di svegliarci con fastidiosi dolori al collo. Per evitare di avere tutto il giorno antipatici doloretti, avere il cuscino giusto è molto importante. Con il guanciale adatto alle nostre necessità assumeremo una posizione corretta durante il sonno, evitando così l’insorgenza di fastidi, che affaticano e mettono in tensione i muscoli. Vi presentiamo i migliori cuscini per dormire sonni sereni e svegliarvi riposati.

1. Per chi vuole sfruttare i benefici della natura: Cuscino con fodera in Aloe Vera

La coppia di cuscini con forma a saponetta dotato del sistema memory foam, garantisce il massimo dell’adattabilità. Il guanciale segue le linee della zona cervicale, fornendo il giusto supporto alla testa. Il modello dotato di fodera in Aloe Vera sfrutta tutti i benefici naturali della pianta, offrendo il massimo comfort. Il cuscino è perfetto per chi soffre di dolori alla cervicale, perché l'Aloe combinata con il materiale elastico consente di dormire serenamente. Il guanciale traspirante e antiacaro è ideale per chi soffre di allergie e vuole dormire sereno senza fastidi.

2. Perfetto per chi soffre di dolori cervicali: Cuscino ortopedico

La fodera della coppia di cuscini è realizzata 100% in cotone. La leggerezza e la traspirabilità del materiale migliorano il benessere e la sensazione di freschezza mentre si dorme. La schiuma che va a formare i guanciali grazie ai canali tipici del memory foam permette di mantenere la forma una volta raggiunta la posizione ottimale, senza modificarla nel tempo. Il materiare antiallergico garantisce un riposo sicuro per chi soffre di allergie.

3. Ideale per chi viaggia e vuole sempre con sè il guanciale: Cuscino adatto ad ogni letto

Per chi viaggia spesso e vuole avere sempre con sè il cuscino preferito, questo modello è perfetto. Il guanciale si adatta ad ogni tipo di letto, assicurandoti il massimo del benessere in ogni occasione. Formato da fiocchi di memory al suo interno, accompagna la conformazione del tuo corpo, assicurando la giusta posizione a testa e collo. In questo modo potrete svegliarvi riposati e senza fastidiosi dolori.

4. Perfetto per dormire in ogni posizione: Cuscino ad altezza regolabile

Che dormiate supini, di lato o a pancia in giù, il cuscino è perfetto per soddisfare tutte le vostre esigenze. Rimuovendo lo strato di memory foam nel mezzo, il guanciale segue le curve naturali del tuo corpo e supporta la testa e il collo in modo da offrirti il massimo comfort. Il design può alleviare la rigidità delle spalle aiutandoti a rilassare i muscoli. Il rivestimento in bambù è ipoallergenico e rinfrescante, per rimanere freschi anche in estate.

5. Per chi vuole un massaggio anche quando sta dormendo: Cuscino effetto massaggio

La coppia di cuscini con inserto Blue Air Massage, si adatta ad ogni conformazione del corpo e ad ogni posizione, donandoti un piacevole effetto massaggio alleviando spiacevoli dolori alla cervicale. Il materiale ultrattraspirante, mantiene freschi anche nella stagione più calda. La fodera 100% in cotone, può essere rimossa facilmente e lavata in lavatrice, per avere il cuscino sempre pulito, ideale per chi soffre di allergie.

