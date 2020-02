I cuscini per dormire e riposare serenamente

Riuscire a dormire bene senza svegliarsi con dolori è importante per avere le giuste energie e affrontare la giornata.

Nel momento in cui dobbiamo arredare la camera da letto o vogliamo cambiare il letto, prestiamo particolare attenzione alla scelta del materasso e della rete, tralasciano il cuscino.

Quest'ultimo in realtà ha un ruolo importante perchè quello giusto limita i dolori alla cervicale, ci permette di dormire nella posizione corretta e di riposare tranquillamente.

Alto, basso, traspirante il migliore cuscino deve adattarsi alle nostre esigenze. Vediamo alcuni modelli per dormire serenamente.

Molti durante la notte si girano e rigirano nel letto, in questo caso il cuscino perfetto è quello che si adatta ad ogni postura. Questa coppia di cuscini in memory foam è la soluzione ideale. Grazie alla forma a saponetta, si adattano alle diverse posizioni e assecondano i movimenti del collo e della testa. Il rivestimento in Aloe Vera, rilascia sostanze benefiche per l’organismo umano. Pensato per chi ha allergie, il cuscino è antiacaro per assicuravi sempre sogni sereni. Grazie al rivestimento moderabile con zip, la manutenzione e la pulizia del cuscino sarà semplice e veloce.

Pro. Il modello si adatta alla postura ed è antiacaro.

Contro. All’inizio non ha un odore gradevole.

Se soffrite spesso di cervicale e siete alla ricerca di un cuscino che riesca ad alleviare la tensione sul collo, questo modello fa al caso vostro. Realizzato nel materiale del momento, il memory foam, grazie alla schiuma viscoelastica segue naturalmente la forma del collo e della testa. Con i muscoli rilassati, vi sveglierete riposati e pieni di energia. Perfetto tutto l’anno, il materiale traspirante vi permetterà di trascorrere notti serene anche quando le temperature sono particolarmente alte. Alto 12 cm, il cuscino antiacaro ha un doppio rivestimento facile da rimuovere per avere un supporto pulito e adatto a chi soffre di allergie.

Pro. Il materiale con cui è realizzato si adatta alla forma del corpo.

Contro. Per alcuni è un po’ basso.

Chi soffre cronicamente di dolori alla cervicale ha bisogno di un cuscino studiato per alleviare la tensione sul collo. Questo modello ortopedico migliora la qualità del sonno perchè si adatta alla forma della testa e del collo e migliora la postura. Realizzato in schiuma viscoelastica Memory Foam sorregge correttamente la colonna vertebrale riducendo le tensioni muscolari e a una piacevole sensazione di benessere al risveglio. Il modello a forma di saponetta dona il massimo del comfort. Traspirante, inodore e anallergico è considerato un dispositivo medico, quindi detraibile.

Pro. Il cuscino antiacaro è pensato per coloro che soffrono di allergie.

Contro. Per alcuni è troppo morbido.

Riuscire a dormire bene anche in estate quando le temperature sono elevate non è semplice. Per darci un po' di refrigerio, il cuscino in memory foam in gel è perfetto. Il materiale è traspirante anche quando le temperature sono alte. Il gel arriva ad una temperatura di qualche grado inferiore a quella del corpo e si stabilizza per ottenere il comfort che desiderate anche in estate. I materiali di alta qualità permettono di avere una coppia di cuscini con una consistenza giusta per alleviare dolori al collo o alla schiena. Alti 12 cm riducono lo stress sulle articolazioni per riposare serenamente.

Pro. Il cuscino ha un rivestimento sfoderabile.

Contro. Cii vogliono alcuni giorni per abituarsi a dormire su questo cuscino.

Per avere una postura corretta quando si dorme, anche i cuscini in lattice possono aiutare. La coppia realizzata in schiuma con fori traspiranti permette di dormire serenamente in ogi periodo dell'anno. Più rigido rispetto a quello in memory foam, il cuscino ha una struttura a onda che assicura il sostegno alla colonna vertebrale e riduce lo stress. Dotato di una fodera in cotone elasticizzato grazie alla pratica cerniera può essere rimossa e lavata per assicurare il massimo dell'igiene.

Pro. Sostiene bene il collo.

Contro. Per alcuni utenti che lo hanno provato non è molto alto.

Se preferite il classico cuscino in piuma d'oca, questo modello non può mancare durante le vostre notti. Composto da 50% piumino d'oca e da 50% piumette d'oca di origine Europa, è resistente e dura nel tempo. Morbido al tatto, realizzato con un rivestimento in cotone bianco. Il cuscino accompagna delicatamente la curva del collo per permettervi di dormire in totale relax. Dotato di certificato oeko tex a garanzia, sarete certi che il tessuto è privo di sostanze chimiche. Confezionato in una pratica borsa con cerniera, è facile da conservare se lo acquistate per gli ospiti.

Pro. I materiali sono di ottima qualità.

Contro. Per alcuni è troppo gonfio.

